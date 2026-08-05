Lagum se apresenta em Brasília em novembro com nova turnê

Ainda em 2016, a banda Lagum cantava "faço planos para agosto de 2026", em uma das faixas do álbum Seja o que eu quiser. O verso que tratava da ansiedade de viver de música agora ganha novo significado com o anúncio da turnê Lagum em todo lugar. A série de shows passa por Belo Horizonte, Rio de Janeiro e chega em Brasília no dia 28 de novembro, com apresentação única no Centro de Convenções Ulysses. Ingressos já estão à venda no site da Ticketmaster.

Formado em Minas Gerais, o grupo criou uma identidade a partir da mistura entre rock, reggae e pop. Ao longo dos anos, a banda conquistou uma legião de fãs com sucessos como Deixa, Oi, Bem Melhor e Ninguém Me Ensinou, e se consolidou como um dos principais nomes da nova geração da música nacional. Com cerca de 2,4 milhões de ouvintes nas plataformas digitais, Lagum construiu uma trajetória marcada pelo crescimento constante e pela forte conexão com o público.

Em 2016, o primeiro álbum da carreira foi lançado com um sonho e sem planos para o futuro. Naquele momento, agosto de 2026 era apenas uma data distante em uma canção. Dez anos depois, o mês finalmente chegou e encontrou a Lagum vivendo uma realidade que ultrapassa os planos: uma carreira consolidada, três álbuns indicados ao Grammy Latino, gravações ao vivo para cerca de 8 mil pessoas, parcerias musicais com grandes nomes da cena musical brasileira como, Gilsons, Jão, Anavitória, dentre outros.

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Lagum em todo lugar marca não só o início de uma nova fase, mas também a consolidação de tudo o que o grupo construiu ao longo da última década. O repertório reflete todas as fases da carreira dos mineiros ao revisitar grandes sucessos, além de novas versões e surpresas para os fãs. Após o show de Brasília, a turnê segue para Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.

Serviço

Lagum em Brasília

28 de novembro, às 21h, no Ulysses Centro de Convenções

Ingressos podem ser adquiridos por meio do site da Ticketmaster, a partir de R$ 90 + taxas

Classificação indicativa: 16 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Isabela Berrogain



