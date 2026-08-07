Cecília Beraba compara papel em novela das 9 a esporte "radical, porém seguro"

Em meio ao emaranhado de segredos, joias e disputas familiares que movimentam a trama de Quem ama cuida, a atual novela das nove da Globo, uma personagem tem chamado a atenção nos bastidores da história: Gilda, interpretada por Cecilia Beraba. Com um olhar atento e uma escuta privilegiada, a funcionária transita pelos corredores da joalheria da família de Arthur como uma observadora silenciosa, mas cuja lealdade ainda é um enigma para o público.

Cecilia compara a experiência de integrar o horário nobre a uma modalidade radical. "Parece um esporte radical de alto risco. Daqueles que exigem muito foco e pouca tensão, ousadia com responsabilidade, sabe? Muita coisa para aprender e pouca margem de erro. É uma aventura e eu sou louca por aventuras!", define a atriz, visivelmente entusiasmada com o ritmo intenso das gravações.

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Para a atriz, o maior obstáculo nessa "aventura" diária — se a pressão da audiência, o ritmo acelerado de gravações ou a complexidade da trama — é um lugar mais íntimo. "Os maiores desafios sempre são internos, né? É conseguir estar bem, com a energia alinhada ao que o trabalho pede da gente", reflete.

Cecília revela que sua estratégia para lidar com a exigência de uma novela das nove tem sido a busca pelo equilíbrio: "Tento viver tudo isso com dedicação, comprometimento e responsabilidade, sem perder a calma e uma consciência artística. Quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio, todo o resto flui melhor".

Sobre sua personagem, Cecilia adianta que Gilda não é uma mera coadjuvante nos arredores da joalheria. "Ela escuta tudo, percebe tudo. Então estou louca para as pessoas descobrirem a quem Gilda é realmente leal. Que lado da força ela vai escolher apoiar", revela, criando expectativa entre os telespectadores.

Cecília Beraba, atriz (foto: Daniel Lobo)

Janela aberta

Mas como construir uma personagem cuja própria lealdade é um mistério em aberto? A atriz revela que não carrega uma "verdade" completamente fechada sobre Gilda. "Para mim, a surpresa expande mais do que a sensação de ter uma verdade completamente fechada. Em um processo criativo coletivo como uma novela, eu gosto de permanecer curiosa e aberta ao inesperado", explica.

Ela destaca a importância do trabalho em equipe e da confiança nos diretores e no texto: "Acho que a ousadia nasce justamente dessa confiança no material e na equipe. Quando existe essa base sólida, a gente se sente mais livre para investigar nuances, testar caminhos e descobrir novas camadas da personagem."

Além das tramas e mistérios, Cecilia faz questão de exaltar a convivência com o elenco e a equipe técnica. "Desde pequena, quando pensava no que gostaria de fazer profissionalmente, um farol sempre me guiou: queria ter a oportunidade de conviver com pessoas extraordinárias. Bom, isso é o que não falta nessa novela", diz, com gratidão.

Ela cita nominalmente alguns colegas de cena: "Tenho a sorte de ter companheiros engraçados, leves e maravilhosos como a Nanda Marques e o Gui Ferraz que eu amo conviver. A equipe de forma geral é muito bem-humorada e unida. Os bastidores não podiam ser melhores! Isso cria um espaço seguro para experimentar, aprender e crescer".

Um novo capítulo

Esta é a primeira personagem de Cecilia Beraba no horário nobre da Globo, mas ela faz questão de relativizar a conquista. "Para mim, representa muito mais o início de um novo capítulo. Claro que chegar ao horário nobre é uma conquista importante e motivo de muita alegria, mas eu vejo essa oportunidade como uma porta que se abre para muitos outros trabalhos", afirma.

Com os olhos no futuro, a atriz reforça seu amor pela profissão: "O que eu mais amo é poder viver da arte, interpretar personagens diferentes e contar boas histórias. Quero aproveitar esse momento para seguir trabalhando cada vez mais, em diferentes formatos, horários e projetos, sempre aprendendo e me desafiando", finaliza.