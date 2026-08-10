'Naira': peruana Gabriela Quiroz fala sobre produção na Bonito Cinesur

Bonito — Na primeira cena, já é possível saber que Naira não é um filme comum. Dirigido pela peruana Gabriela Quiroz, figura presente nos bastidores de Hollywood, o longa venceu o prêmio de Melhor filme sul-americano pelo júri popular na 4ª edição do Bonito Cinesur - Festival de cinema sul-americano. Além disso, levou uma menção honrosa pela atuação da pequena Yaneth Calla Supo.

Na trama, a pequena Naira busca construir um par de asas para conseguir tirar a mãe dos andes peruanos, já que a mesma sofre muitos abusos nas mãos do patrão. Em meio a uma belíssima fotografia, a jovem também entra em contato com lendas locais que impulsionam a fé de uma criança que vai até o limite para salvar quem ama.

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Apesar de não ser uma história autobiográfica, a diretora afirma que de muitas maneiras, o filme reflete sua história. "Assim como Naira, encontrei na minha imaginação e na minha fé a força para enfrentar uma realidade muito dura. Cresci nos Andes peruanos em pobreza extrema, vendo minha mãe lutar a cada dia para sustentar nossa família, e essa resiliência, esse amor incondicional e essa capacidade de continuar sonhando, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, são o coração deste filme", conta Gabriela Quiroz.

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A história de voar para longe também esteve na infância de Gabriela. Quando jovem, colocava sacos nos braços e pulava do telhado querendo voar, em busca de conseguir escapar daquele ambiente. "Elementos como a música, as lendas, as histórias e a poesia foram ferramentas com as quais processei o mundo, e é como Naira processa sua realidade e encontra uma solução. Ela é uma menina de atitude", destaca Gabriela. A diretora também afirma que todos os personagens existiram em sua vida.

Hollywood

Na direção pela primeira vez, Gabriela Quiroz já está muito familiarizada com o audiovisual. A peruana trabalhou na equipe de efeitos visuais de filmes gigantes como Star Wars: O Despertar da Força e Star Trek: Sem Fronteiras. Gabriela acredita que ter trabalhado por trás das câmeras lhe deu experiência técnica e disciplina para encarar o trabalho de diretora, mas tomar essa posição significa assumir grandes riscos, pessoais e profissionais.

"Significa, para mim, viver com uma história interna que exige ser contada e que vale a pena ser contada, tomar decisões criativas e humanas constantemente, colaborar com uma equipe por muito tempo, conectar-se e guiar os atores, lidar com centenas de limitações e receber mil "socos" sem desistir, tudo isso enquanto tenta proteger a essência da história", reflete.

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Ser uma mulher latina em uma indústria predominantemente masculina fez com que Gabriela buscasse aos poucos uma voz na direção. "Muitas vezes, não bastava ter uma visão; eu também tinha que demonstrar que entendia profundamente o ofício. Senti que deveria chegar muito mais preparada para que minha voz tivesse o mesmo peso e para que minhas decisões fossem ouvidas com confiança. Essa foi a minha realidade e, em vez de ver isso como um obstáculo, decidi transformá-lo em uma fortaleza', ressalta Gabriela.

Riqueza peruana

Toda essa experiência foi somada a uma vontade de criança de viver das artes. A peruana sempre foi apaixonada por música, teatro, escrita e interpretação e acredita que Hollywood a deus ferramentas extraordinárias. Mais do que pensar em fórmulas comerciais, aprendi que a técnica está a serviço da emoção: quando bem utilizada, ajuda o público a esquecer que está vendo um filme e simplesmente viver a história junto com seus personagens.

Se a imagem dos Andes peruanos impressiona, a beleza com que Gabriela conta sobre as histórias e a cultura do país tocam ainda mais; Para ela, mostrar a riqueza do Peru nas telas é vital. "Temos histórias, línguas, paisagens e formas de entender a vida que são profundamente únicas, mas, acima de tudo, temos um talento humano extraordinário. Penso, por exemplo, em Yanet, a menina que interpreta Naira. Sua verdade, sua sensibilidade e sua conexão com a personagem são coisas que não podem ser fabricadas. Só podem ser descobertas e acompanhadas", relata.

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A diretora acredita que o elemento mais poderoso que um cineasta pode oferecer é um olhar autêntico, com histórias específicas e honestas que se tornam universais. "Além disso, penso que o cinema tem a capacidade de preservar a memória de um povo. Se Naira conseguir que uma menina andina se veja refletida pela primeira vez em uma tela, ou que alguém do outro lado do mundo descubra a beleza e a humanidade dos Andes peruanos, então sinto que o cinema já cumpriu uma de suas missões mais importantes: lançar pontes entre pessoas que, até aquele momento, pareciam viver em mundos diferentes", finaliza Gabriela Quiroz.

A repórter viajou a convite do festival



