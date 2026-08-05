Homenagem a Cazuza reúne Luedji Luna, Larissa Luz e Joyce Alane

Joyce Alane é uma das atrações da Turnê do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira - (crédito: Bruno Dantas)

Brasília recebe, nesta quarta-feira (5/8), a Turnê do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, que presta homenagem ao cantor e compositor Cazuza, escolhido como o grande homenageado da 33ª edição da premiação. O espetáculo é realizado às 20h, no Ulysses Centro de Convenções, reunindo as cantoras Luedji Luna, Larissa Luz e Joyce Alane, além de atrações surpresas.

A apresentação marca a passagem da turnê pela capital federal após a estreia em Porto Alegre. O projeto amplia a proposta do prêmio ao levar para diferentes cidades brasileiras um espetáculo dedicado à obra de um dos maiores nomes da música nacional. No repertório, clássicos que marcaram a trajetória de Cazuza ganham novas interpretações de artistas da atual cena da música brasileira.

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Com trajetórias e estilos distintos, Luedji Luna, Larissa Luz e Joyce Alane se encontram no palco para revisitar composições que permanecem atuais mais de três décadas após a morte do artista. A proposta é apresentar novas leituras das canções, preservando a força poética e a intensidade que fizeram de Cazuza uma referência da música e da cultura brasileiras.

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A direção artística do espetáculo é assinada por Zé Mauricio Machline, criador e realizador do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. Segundo ele, a circulação nacional fortalece o diálogo entre diferentes públicos e a obra do homenageado.

“É muito especial ver a turnê do Prêmio ganhar a estrada novamente. Levar essa celebração para diferentes cidades é ampliar o encontro com o público e com os artistas que constroem essa história. Neste ano, em que homenageamos Cazuza, a emoção ganha mais força. Cazuza é um artista que atravessa gerações com sua intensidade, poesia e liberdade. Poder revisitar sua obra, reunindo diferentes vozes e leituras, é um privilégio enorme”, afirma.

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Para André Kliousoff, CMO do BTG Pactual, a turnê contribui para aproximar o público da produção musical brasileira: “Expandir o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira para além da cerimônia e transformá-lo em uma experiência itinerante é uma forma de ampliar o alcance de uma iniciativa que celebra a excelência da nossa cultura. Para o BTG Pactual, apoiar essa turnê é contribuir para levar essa celebração a diferentes regiões do país e valorizar artistas que ajudam a construir a identidade cultural do Brasil.”

Realizado desde 1987, o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira é uma das principais iniciativas de reconhecimento da produção musical nacional. Ao longo de quase quatro décadas, a premiação homenageou artistas que ajudaram a construir a história da música brasileira e se consolidou como uma plataforma dedicada à preservação da memória musical e ao incentivo de novas gerações de criadores.

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Os ingressos podem ser retirados através da plataforma Uhuu, com valores de R$50 a R$300. Clientes BTG Pactual Ultrablue têm 50% de desconto e clientes Black recebem 30% de desconto.

Serviço

Turnê Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira – Homenagem a Cazuza

Nesta quarta-feira (5/8), às 20h, no Ulysses Centro de Convenções. Ingressos disponíveis na plataforma Uhuu, a partir de R$50. Classificação: 18 anos

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel