Com 20 shows, Performática Drag ocupa o Teatro dos Bancários

Lip syncs de temas de filme, cenas espelhadas, interpretações de trilhas sonoras. É a partir desses recursos que 20 drag queens se apresentam no Teatro dos Bancários na próxima terça-feira (8/12), às 19h. A entrada é gratuita. Para o espetáculo, as artistas receberam orientações de Ikaro Kadoshi, Marcia Pantera e Linda Brondi, nomes consagrados no cenário.

“Uma boa apresentação vem de uma boa proposta. A partir daí, figurino, presença de palco, coreografia e carisma somam para o sucesso da performance. Sempre falamos para todas as participantes se divertirem durante no palco”, comenta Linda Brondi.

Telão de sete metros serve de apoio para as performances. O número de Eva Mugler, por exemplo, faz referência à adaptação do clássico Os miseráveis para cinema. “É uma coisa mais beauty, porém ainda atrelado ao filme, com a música I Dream A Dream, na voz da Anne Hathaway, na intenção de ir para um lado mais dramático”, revela a drag. O tema do evento é “Cinema - drag, luz, câmera, ação”.

Também se apresentam as artistas Ayobambi, Carrie Myers, Day Mahara, Elloa Negrinny, Eros Kayden, Etcetera Vibes, GG Limona, Ginger MCGaffney, Harley Pocstar, Havenna Wanderlookx, Henriel Black, Leleko Diaz, Medu Zaa, Nine, Piper Impéria, Ridícula, Simone Demoqueen, e Tifanny, a Drag Cênica.

A iniciativa integra o projeto Distrito Criativo, realizado pelo Distrito Drag em parceria com a Secec-DF (Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Distrito Federal). Cada artista recebeu R$ 1400 pela participação no evento.

Serviço



Performática Drag, no Teatro dos Bancários, na terça-feira (8/12), às 19h. Entrada gratuita, com ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel