'Damas do Forró & Trio' celebram a música nordestina

Brasília terá uma noite de celebração da música nordestina na sexta-feira (12/9), quando o show Damas do Forró & Trio transforma a Galeteria Beira Lago em um grande arrasta-pé. Das 20h à 00h, o público poderá dançar ao som de xote, forró, xaxado e baião em uma apresentação que integra o projeto Márcia Tauil Convida.

O espetáculo reúne as vozes de Débora Cristina, Andréa Aiko e Márcia Alves, conhecidas como as Damas, acompanhadas por Cecê no acordéon, Giggio Mania na zabumba e Beto Filho na percussão. Para tornar a festa ainda mais envolvente, dançarinos do Estúdio de Dança Ricardo Lira também participam da noite, convidando o público a ocupar a pista.

As três vozes que conduzem o projeto reúnem trajetórias diversas e complementares. Débora Cristina, piauiense radicada em Brasília, tem mais de 20 anos de carreira, transita entre MPB, jazz e música nordestina, e ganhou destaque com o projeto Travessia — Homenagem a Elis Regina, sendo reconhecida pelo Governo do Piauí como uma das vozes de maior relevância cultural. Andréa Aiko, compositora independente, já trabalhou com nomes como Zeca Bahia e Tunico da Vila, lançou álbuns e EPs recentes e, em 2025, foi premiada no Profissionais da Música e indicada ao Latin Grammy. Já Márcia Alves, pernambucana, iniciou a carreira em festivais nos anos 1980 e 1990, retomou os palcos em 2017 e hoje se apresenta em importantes casas do DF, defendendo a chamada Música Boa Brasileira com um repertório que exalta as raízes nordestinas.

Com essa união de vozes femininas e um trio instrumental enérgico, a proposta é resgatar a tradição nordestina ao mesmo tempo em que afirma o protagonismo das mulheres no forró, gênero historicamente marcado pela presença masculina. A noite promete ser uma celebração dançante e vibrante, convidando o público a viver a experiência de um verdadeiro forró pé de serra em Brasília.

Serviço

Damas do Forró & Trio – Bora Forrozear!

Sexta-feira (12/9), na Galeteria Beira Lago, no SCES Trecho 2 (ao lado do Pier 21 e Clube ASES). Ingressos custam R$ 45 no primeiro lote, disponível até 5 de setembro, e R$ 52 a partir do dia 6. A classificação etária é de 14 anos.



