Cia. Novos Candangos leva espetáculo infantil a Luziânia

Pela primeira vez, a Cia. Novos Candangos leva o espetáculo infantil Os dedos da mão do João a Luziânia. O espetáculo fica em cartaz neste sábado (25/7) e domingo (26/7), sempre às 16h, no Centro de Convenções da cidade. Ingressos custam R$ 30 (meia-entrada).

Leia também: Documentário com escritoras de três continentes discute diáspora na FLIP

Na peça, João é uma criança curiosa que adora imaginar, criar e contar histórias. Um dia, enquanto brinca sozinho, ele percebe que seus dez dedos têm vida própria, com manias e características que guardam diferenças e semelhanças com os outros. Esse é o primeiro espetáculo infantil da Cia. Novos Candangos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Festival Gastronômico divulga programação musical da segunda edição

A obra foi criada a partir do livro Os dedos da mão do João, escrito pela atriz e fundadora da companhia, Tati Ramos, em 2010. Com humor, a peça convida as crianças a explorarem o poder da imaginação e os sentimentos que surgem ao conhecer o novo.

Leia também: Festival Bonito Cinesur chega à quarta edição no Mato Grosso do Sul

As apresentações contam com os apoios da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude e Igualdade Racial, Corumbá Plaza Hotel, Master Gestão Pública, Prefeitura Virtual, Quitanda São Judas Tadeu, Forneria D'Oro, Espetaria do Leitão, Vereador Marcelo Meireles, Líder Distribuidora de Bebidas e Distribuidora Tubarão.





Serviço

Os dedos da mão de João

Cia. Novos Candangos), neste sábado (25/7) e domingo (26/7), às 16h, no Centro de Convenções de Luziânia. Ingressos: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira). Vendas pelo Sympla.