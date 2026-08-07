Alulu relança Mulher Namoradeira em remix assinado por Pep Starling

Depois de ultrapassar a marca de 600 mil reproduções no Spotify, Mulher Namoradeira, maior sucesso da cantora e compositora Alulu, ganha uma nova versão. Em parceria com o produtor Pep Starling, a artista lançou, nesta quinta-feira (7/8), um remix que troca a atmosfera do forró por uma batida de funk, aproximando a canção das pistas de dança.

Distribuído pela United Masters, o single marca uma nova fase para a música, mantendo a essência da composição, mas apostando em uma sonoridade mais urbana e dançante. O videoclipe é lançado na sexta-feira da semana seguinte.

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Para Alulu, Mulher Namoradeira funciona como um manifesto sobre desejo, liberdade e intensidade. A cantora descreve as “namoradeiras” como pessoas apaixonadas pela experiência da conquista e do flerte, mais do que por um relacionamento em si. “Pras intensas, a paixão é uma noite sem fim. As viciadas em flertar acreditam que estão loucamente apaixonadas por alguém, mas amam mesmo o quanto se sentem sexy seduzindo e flertando. As namoradeiras carregam toda a curiosidade do mundo no coração, não se apaixonam por pessoas e sim pelos seus desejos”, afirma a artista.

A escolha pelo funk também reflete as referências musicais de Alulu. Segundo ela, o objetivo era criar uma versão pensada especialmente para a pista. “Fiz essa nova versão remix para tocar na pista. Como uma boa carioca, o que eu ouço na pista e gosto de dançar é funk. Então não faria sentido fazer ela em disco, bregafunk ou house”, explica.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel