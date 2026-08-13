Vinicius Portella lança o romance Zumbido nesta quinta, na Livraria Platô

Pesquisadores de várias partes do mundo, intrigados com um transtorno auditivo que se intensifica em determinadas regiões, organizam congressos para debater o fenômeno alarmante. É assim que uma professora de Minas Gerais e um engenheiro estadunidense, protagonistas do romance Zumbido, de Vinícius Portella, se conhecem. O lançamento do livro será nesta quinta-feira (14/8), às 19h, na Livraria Platô.

Leia também: DF sob aviso laranja: umidade do ar cai abaixo de 20% nesta quinta (13/8)

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Situada entre a literatura fantástica e a ficção científica, a narrativa descreve eventos atípicos em cinco zonas do planeta, mas se concentra no que transcorre na cidade de Ressaquinha, próxima a Brumadinho e Mariana, localização importante para entender o mal que acomete a humanidade. Da tentativa de se investigar as causas do zumbido, emergem questões políticas que envolvem mineração e geoengenharia.

Para o autor, o zumbido funciona como símbolo do senso de perturbação e da ansiedade ambiental, temáticas contemporâneas cada vez mais presentes na literatura. "Essa situação ficcional acaba evocando elementos da nossa experiência atual. Em especial, o sentimento de crise planetária que apenas alguns levam a sério", comenta Portella. A obra também coloca em evidência choques de discursos e interpretações a respeito das crises, como observou-se na pandemia.

Leia também: Quadrilha invade sistema de banco e exige 10 bitcoins para não vazar dados

Formado em direito pela Universidade de Brasília (UnB), Portella publicou o primeiro romance durante a graduação, em 2010. O mestrado e doutorado em literatura colaboraram para o projeto estético que, segundo ele, começou a ser germinado desde cedo. "Foi bom ter estudado direito, me deu algumas noções importantes, mas minha breve experiência me deu certeza de que eu odiaria trabalhar com aquilo o resto da minha vida."

Leia também: Espetáculo de dança leva pedaço da Broadway para o Clube do Choro

A empreitada na literatura originou cinco livros, que são duas coletâneas de contos e, agora, o terceiro romance. "Para mim, as ideias costumam chegar com algo da sua forma sugerida. Contos costumam ter premissas mais sintéticas e concentradas. No caso do Zumbido, desde o início queria voltar a fazer um romance e senti que a premissa tinha suficiente pano para manga."

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco



