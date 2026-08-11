Banda Eddie lança álbum ‘Noturna’ e anuncia turnê pelo país

Original de Olinda, a banda Eddie retorna aos palcos com o seu 11º álbum, Noturna. O novo disco reúne seus 37 anos de história em 11 faixas, sendo as dez primeiras assinadas por Fábio Trummer e a última por Erasto Vasconcelos. O grupo continua com o ritmo Original Olinda Style — nome dado ao seu 2º álbum —, que significa “mistura de punk, frevo e dance”, “Nirvana com Carnaval”, “pós-punk praieiro” entre outras associações, porém com um toque de elementos latinos nunca antes explorados por eles. Entre as primeiras paradas confirmadas da turnê estão São Paulo (13 e 14/8), Caruaru (29/8), Brasília (12/9) e Belo Horizonte (19/9).

O lançamento do álbum Noturna foi feito com intenção de renovar o som e pôr em prática novos desafios e trabalhos do grupo. Fábio Trummer, membro fundador da banda Eddie, explica que foi com esse espírito que eles começaram a dialogar com diferentes elementos da música latina. “O uso de elementos da música latina, do jazz, do rock, do reggae, da chanson ou de outros gêneros não modifica a nossa identidade”, esclarece. “O que nos interessa é desenvolver a nossa própria musicalidade, a nossa própria música. Usamos elementos de vários outros gêneros, universos e atmosferas diferentes.”

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“Olinda é como o mundo inteiro. Na hora de compor, tenho Olinda como musa, mas nem sempre falo diretamente sobre a cidade; uso Olinda para adjetivar acontecimentos universais”, explica Fábio sobre a relação da cidade histórica com a identidade da banda. “Olinda é um recurso criativo gigantesco. É uma cidade com uma diversidade cultural a céu aberto: popular, erudita e estrangeira.” “Por sermos de lá, a nossa identidade e a da cidade acabam se tornando uma coisa só, e ser associado a ela é uma bênção.”

Em homenagem a Erasto Vasconcelos (1947 – 2016), cantor e compositor pernambucano, a última faixa do álbum foi gravada a partir da música Poema da Paz — obra escolhida por refletir os dias atuais e diversificar o álbum. “Ele é um cara que nos deu e nos ensinou muito. Se o Eddie conquistou parte do seu público, isso passa muito pelas músicas do Erasto com a gente e das nossas composições juntos”, complementa Fábio.

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Fundada em 1989 e composta atualmente por Fábio Trummer (voz, guitarra e violão), André Oliveira (teclados e trompete), Rob Meira (baixo) e Kiko Meira (bateria), a banda Eddie se reinventou ao longo dos anos, porém sem perder a linguagem que havia criado e difundido. “Neste álbum, eu foquei quase todas as músicas no formato de canção tradicional, e acho que isso dá uma sensação de mudança”, comenta Fábio. “O barato da vida na música é estar sempre evoluindo, olhar para a frente e não ter um fim ou um ponto de chegada.”

Confira todas as datas confirmadas da turnê:

13 e 14/08 - São Paulo (Sesc 14 Bis)

29/08 - Caruaru (Festival Pernambuco Meu País)

12/09 - Brasília (Festival Jurema Dança)

19/09 - Belo Horizonte (Autêntica)

17/10 - Rio de Janeiro (Circo Voador)

12/11 - Natal

14/11 - Recife (Teatro do Parque)

26/11 - Maceió (Rex Bar)





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel