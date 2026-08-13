Mundo Bita se adapta a tecnologias e completa 15 anos em expansão

Quando lançaram o Mundo Bita, em 2011, os quatro fundadores apostaram no Youtube sem muitas expectativas. Desde então, o projeto musical infantil atravessou a fase do DVD, dos streamings e convive agora com TikTok e inteligência artificial. “Sempre procuramos entender as novas ferramentas sem perder nossa identidade”, diz Chaps Melo.

Para celebrar o marco de 15 anos, o Mundo Bita ganhou clipe com todos os personagens. A ideia, segundo Melo, é mostrar como a criatividade, a imaginação, a alegria e a música se misturam nesse universo. “O frescor criativo do Mundo Bita tem a ver com o experimento, a alma mambembe de circo, a busca por realizar com verdade e paixão”, avalia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Brasilienses participam de residência inédita do Festival de Gramado

Nesse período, com cerca de cem clipes, o projeto atingiu números que ultrapassam 21 bilhões de visualizações no Youtube, onde somam 14 milhões de inscritos. A Mr. Plot, produtora do Mundo Bita, também reúne hoje o Show da Flora, voltado à primeira infância, e o Bamba Bum, animação musical.

“A expansão dos negócios amplia as possibilidades, mas também aumenta a responsabilidade. Hoje temos mais projetos, mais plataformas e mais países acompanhando o nosso trabalho. Isso exige organização, mas nunca pode engessar a criatividade”, comenta Melo.

Ao longo dos anos, artistas como Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Gomes, Alceu Valença e Ivete Sangalo participaram de produções do universo Bita. Natureza, sentimentos, diversidade, ciência e amizade são temáticas das canções, de caráter lúdico e didático. “Ajudamos a construir uma infância em que aprender nunca precisou ser chato", afirma Melo.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel