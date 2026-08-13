Inscrições abertas para festival de curtas KinoToy Fest até 30 de setembro

As inscrições para o KinoToy Fest — Festival Internacional de Curtas KinoToy, promovido pela KinoToy Cinema Artesanal, estão abertas até 30 de setembro. Voltado a cineastas tanto emergentes quanto estabelecidos, o festival oferece até R$ 2,5 mil aos filmes vencedores nas categorias Ficção, Animação, Documentário e Estudante.

Os interessados devem submeter curtas produzidos a partir de janeiro de 2023 e com até 20 minutos de duração. Além das categorias, os filmes concorrem aos prêmios de melhor roteiro, direção, fotografia, atuação e trilha sonora. A cerimônia de exibição e premiação será realizada em 7 de novembro, no Cine Brasília, de 14h às 22h.

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Os melhores filmes das categorias Ficção, Animação e Documentário receberão R$2 mil; o vencedor do voto popular recebe prêmio de R$500. Na categoria Estudante, o melhor curta, eleito por voto popular, recebe R$1 mil; as obras inscritas no prêmio serão disponibilizadas de forma virtual entre 10 de outubro e 10 de novembro para votação. O melhor videoclipe, eleito por John F. e Rodrigo Mazutti, receberá o troféu Fall of Passion e remuneração de R$2 mil.

Serviço

KinoToy Fest — Festival Internacional de Curtas KinoToy

Inscrições abertas até 30 de setembro no site oficial do festival. Exibição e premiação em 7 de novembro, no Cine Brasília (106/107 Sul), de 14h às 17h.