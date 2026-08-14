Últimos dias para ver exposição inspirada no universo de Gurulino

Pinturas acrílicas sobre tela, baseadas no universo alegórico do personagem Gurulino, ficam expostas no Hidden Brasília até amanhã (15/8), com a mostra Totem Urbano. O trabalho do artista Pedro Sangeon, que começou a partir de quadrinhos e de arte urbana, se expande agora para novo domínio. “É uma nova fase de atuação com o público, um novo espaço físico e poético sendo explorado e conquistado”, aponta Sangeon.

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Entre os elementos representados estão carrancas, guerreiros, ipês, cachoeiras, entre outros elementos que compõem a história brasiliense. O objetivo, segundo o artista, é capturar as forças místicas da nossa região, numa fusão entre o urbano e a natureza do Cerrado. “Durante os anos de investigação com a arte urbana, desenvolvi alguns personagens totêmicos. Essa exposição é uma mostra do começo dessa investigação em tela.”

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A origem de Gurulino remete ao ano de 2009, quando Sangeon morava na Europa e passou a desenvolver desenhos como forma de medir os resultados da meditação no trabalho artístico. “O Gurulino faz parte de um movimento cultural intenso que vem acontecendo na cena brasiliense nos últimos anos, que assume as características únicas e pulsantes de uma cultura própria e viva, estabelecendo sua identidade e linguagem a partir de si mesma para o resto do brasil e do mundo”, avalia o criador do personagem.





Serviço

Totem urbano

Exposição de Pedro Sangeon no Hidden Brasília até amanhã (15/8). Ingressos: couvert artístico a partir de R$ 60.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel