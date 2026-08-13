Museu Nacional da República recebe festival de som e luz até sábado (15/8)

Museu Nacional da República recebe "6ª edição do festival Eixo do fora - Arte som e arte luz" do dia 12 a 15 de agosto de 2026 - (crédito: Divulgação)

Chega ao Museu Nacional da República a 6ª edição do Festival eixo do fora - Arte som e arte luz. Produzido pelo doutor em arte Krishna Passos, o evento gratuito reúne 14 artistas, coletivos e público para explorar novas formas de arte. Com imersão na produção contemporânea experimental, a programação inclui performances, oficinas e outras experiências que aproximam corpo, som, luz, espaço e formas em propostas de criações livres. O festival acontece de quinta-feira a sábado (12 a 15/8).

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A partir de uma Chamada Pública Nacional, foram escolhidos 14 artistas, coletivos e pesquisadores que valorizam linguagens capazes de combinar matéria sonora e luminosa em apresentações inusitadas. “O público pode esperar uma grande diversidade de formas para a compreensão e o experimentar a arte, seus suportes, seus locais de ação e as matérias-primas das quais são feitas. Assim, esperamos contribuir com a formação de público e de artistas na capital, fortalecendo também o papel de Brasília como um lugar surgido de experimentações estéticas, artísticas e sociais, como é sua vocação”, afirma o produtor do evento.

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Entre as experiências propostas estão Eu.morfose, na qual o movimento do corpo interfere diretamente na criação sonora e visual; Início 2, primeira voz na qual vocalizações, choros e respirações de um bebê se transformam em luz, ritmo e arquitetura; e Vagalumens, que propõe uma simbiose entre o natural e o artificial sobre o concreto do museu, com seres luminosos e sonoros que criam um ambiente capaz de aproximar tecnologia, natureza, vida e cidade.





Serviço

Eixo do fora vol. 6 - Festival de arte som e arte luz

De quinta-feira a sábado (12 a 15/8), no Museu Nacional da República. Entrada gratuita. Classificação: livre.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel