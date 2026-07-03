Viih Tube: Confira as tarefas humilhantes do reality polêmico com funcionários

O reality show criado por Viih Tube e pelo marido, Eliezer, para colocar funcionários da casa em uma competição por prêmios virou alvo de questionamentos e passou a ser investigado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

Intitulado "As Patroas", o programa reúne 11 empregados da residência do casal na disputa por recompensas em dinheiro e outros benefícios.

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Ao apresentar o projeto, a influenciadora resumiu a proposta dizendo: "Esse é o reality, literalmente, da nossa casa."

O primeiro episódio foi publicado na última terça-feira (30) no canal de Viih Tube no YouTube e também divulgado nas redes sociais do casal.

Entretanto, a repercussão negativa foi imediata. Em menos de um dia, o vídeo deixou de estar disponível na plataforma após receber críticas relacionadas à exposição da relação entre patrões e empregados. No mesmo período, o perfil da ex-BBB no Instagram também foi desativado.

Sem sistema de eliminação, a competição será decidida pela pontuação acumulada pelos participantes ao longo das provas, conforme explicou a própria influenciadora. Entre os competidores estão babás, governanta, motorista e auxiliar geral.

A estreia do programa mostrou o chamado "desafio do CLT", prova que concedia R$ 1 mil e dez pontos ao vencedor.

Na dinâmica, Viih Tube e Eliezer esconderam moedas em diferentes cômodos da mansão, incluindo um lago artificial, a sala de estar, uma lixeira de banheiro e até o vaso sanitário, obrigando os participantes a procurá-las.

Durante a busca, Anderson, motorista da família, reagiu ao encontrar uma das moedas no banheiro.

“Misericórdia, né? Dentro do vaso? Pelo amor de Deus, não é possível”, diz ele na gravação. Em outra cena, uma funcionária entra no lago existente na residência para recuperar um dos objetos escondidos.

Além da premiação em dinheiro, o reality prevê benefícios extras. A vencedora também receberá uma regalia definida pelo público, que poderá escolher entre uma sessão de massagem, uma refeição em um restaurante de sua preferência ou a possibilidade de iniciar a jornada de trabalho uma hora mais tarde durante todos os dias da semana.

Ao longo da temporada, serão distribuídos R$ 60 mil em prêmios. O primeiro colocado ficará com R$ 20 mil, além do valor acumulado nas provas. Já o segundo receberá apenas a quantia conquistada durante os desafios, enquanto o terceiro ganhará uma motocicleta.

A repercussão do programa chegou aos órgãos públicos. Nesta quinta-feira (2), o Ministério Público do Trabalho em São Paulo confirmou a abertura de um procedimento para analisar o caso.

Em nota enviada ao g1, o órgão informou que "tomou conhecimento da atividade anunciada pela influenciadora por meio da imprensa e abriu procedimento para apurar os fatos".

O episódio também provocou uma manifestação do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Sem mencionar nominalmente Viih Tube ou Eliezer, a Corte publicou nas redes sociais um alerta sobre situações que possam constranger trabalhadores.

"A Constituição Federal protege a dignidade da pessoa humana, e a Justiça do Trabalho reconhece a responsabilização por condutas abusivas. Humilhação não é entretenimento. No ambiente de trabalho, inclusive no doméstico, respeito é dever", afirmou o TST.