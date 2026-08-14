Grupo 7 na Roda celebra 20 anos de carreira no Hidden neste domingo (16/8)

Banda 7 na Roda se apresenta neste domingo, a partir das 16h, no Hidden Brasília - (crédito: Divlgação)

Com 20 anos de existência, o grupo 7 na Roda se apresenta neste domingo (16/8), a partir das 16h, no Hidden Brasília. Referência nas rodas de samba do Distrito Federal, a banda reúne composições autorais, clássicos e releituras de diferentes gerações do gênero brasileiro. O show integra a programação especial de domingos do Hidden, projeto que combina gastronomia, arte e experiências ao ar livre com diferentes estilos musicais.

Segundo o fundador do 7 na Roda, Kadu Nascimento, a influência do grupo Fundo de Quintal na construção da banda foi importante para que virasse tradição o público cantar as canções junto, bater palma e fazer pedidos diretos nas apresentações. “São 20 anos de uma história construída por muitos braços e muitas intenções de fazer a música popular brasiliense ser influência e somar na história do samba. A continuidade do grupo vem através de suas próprias canções e de seu público tão fiel”, explica.

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O grupo conseguiu se manter ativo por tantos anos, principalmente pelos shows memoráveis que realizou no bar Calaf — icônico ponto de encontro cultural fechado desde 2024 — conhecida como Melhor terça do mundo. “Só se manteve de pé por causa do carinho, do respeito da família Calaf e todos os amantes de samba brasilienses ou que passavam por aqui, tanto que virou a popular Melhor terça do mundo em Brasília”, complementa.

Além de Kadu Nascimento, a banda é formada por Carol Nogueira, Rodrigo Dantas, Pedro Vasconcellos, Vitor Adonai, Júnior Viégas, Átila Lima e pelos músicos Hamilton Pinheiro, Sandro Araújo e Danilo Avellar. “O grupo vai trazer toda a influência desses 20 anos cantando sambas tradicionais, compositores inesquecíveis e a conexão com público que sempre foi marca registrada do grupo”, comentam os integrantes.





Serviço

Domingo especial com 7 na Roda

Neste domingo (16/8), a partir das 16h, no Hidden Brasília (antigo galpão do Jornal de Brasília – SIG, Lote 765). Ingressos: R$ 100, disponíveis na plataforma oficial do Hidden.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel