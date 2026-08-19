Seis obras para celebrar o legado de Glória Menezes e Laura Cardoso

Gigantes no cinema e nas novelas, atrizes morreram nesta terça-feira (18/8) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A dramaturgia brasileira se despediu, nesta terça-feira (18/8), das atrizes Glória Menezes e Laura Cardoso. Figuras marcantes de séries e novelas, elas deixaram um legado de décadas interpretando personagens que entraram para o imaginário do público.

Em homenagem às duas atrizes, o Correio recomenda seis obras que ficaram eternizadas pelas interpretações de Glória Menezes e Laura Cardoso.

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O pagador de promessas (1962)

Primeiro e único filme brasileiro a ser premiado com a Palma de Ouro, o longa de Anselmo Duarte figura nas listas de melhores filmes nacionais já feitos. Nele, Glória Menezes interpreta Rosa, esposa do protagonista Zé do Burro que o acompanha na jornada de fé.

Curiosamente, a atriz gaúcha quase acabou interpretando outra personagem no filme. Maria Helena Dias estava escalada para interpretar Rosa, porém contraiu pneumonia antes das filmagens começarem e acabou substituída por Glória.

Onde assistir: Globoplay.

Glória Menezes como Rosa, em 'O Pagador de Promessas' (foto: Reprodução)

Guerra dos sexos (1983)

Na clássica novela dos anos 1980, Glória divide a telinha com o eterno companheiro Tarcísio Meira, interpretando Roberta Leone e Felipe. Como o nome já diz, a trama escrita por Silvio de Abreu aborda os conflitos entre homens e mulheres em uma comédia que reuniu grandes nomes da dramaturgia.

Onde assistir: Globoplay.

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Glória Menezes e Tarcísio Meira como Roberta Leone e Felipe, em 'Guerra dos Sexos' (foto: Reprodução TV Globo)

A favorita (2008)

Interpretando Irene Fontini, Glória Menezes vive um romance do passado com Copola, interpretado por Tarcísio Meira, enquanto está casada com Gonçalo Fontini (Mauro Mendonça).

A obra escrita por João Emanuel Carneiro se tornou um marco das novelas das 20h, com as rivais Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Cláudia Raia) protagonizando uma história de vingança e reviravoltas que marcaram o público.

Onde assistir: Globoplay

Glória Menezes como Irene Fontini, em 'A Favorita' (foto: Reprodução TV Globo)

Gabriela (2012)

Adaptação do livro de Jorge Amado, Gabriela traz Laura Cardoso interpretando a conservadora Dorotéia, cujo passado esconde segredos capazes de chocar a sociedade de Ilhéus.

A obra de Walcyr Carrasco ainda traz outros nomes de peso como Juliana Paes, José Wilker e Antônio Fagundes.

Onde assistir: Globoplay.

Laura Cardoso como Dorotéia, em 'Gabriela' (foto: Reprodução TV Globo)

Terra estrangeira (1995)

A obra de Walter Salles marca um importante momento de retomada do cinema nacional na década de 1990. Manuela, interpretada por Laura Cardoso, é uma senhora portuguesa que vive no Brasil com o filho Paco (Fernando Alves Pinto). Quando o Plano Collor abala as economias de milhares de famílias brasileiras, mãe e filho se vêem diante de uma crise sem precedentes que envolve memória, crime e romance.

Onde assistir: Netflix.

Laura Cardoso como Manuela, em 'Terra Estrangeira' (foto: Reprodução)

Caminho das índias (2009)

Na novela que apresentou a cultura indiana às telinhas brasileiras, Laura Cardoso é a rígida Laksmi Ananda. Enquanto defende os valores da família, a matriarca esconde segredos sobre o próprio passado.

De Glória Perez, a trama recebeu o Emmy Internacional de 2009, como a melhor telenovela. Caminho das índias já foi exibida em diversos países e marcou o público com a trilha sonora e expressões indianas dos personagens.

Onde assistir: Globoplay.

Laura Cardoso como Laksmi Ananda, em 'Caminho das Índias' (foto: Reprodução TV Globo)













