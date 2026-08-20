Pianista com mais de 30 anos de experiência ministra curso imersivo

O curso Aprendendo a aprender — improvisação e aquisição da linguagem musical, lecionado por Ricardo Nakamura, ocorrerá no sábado (22/8) e no domingo (23/8), em dois turnos, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. As inscrições para o curso devem ser feitas pelo número (61) 98141- 488, as aulas são voltadas para professores, estudantes e músicos que possuem interesse em novos formatos de se aprender e ensinar música.

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No decorrer do curso, os alunos participaram de um ciclo de aprendizagem no qual o ponto de partida é a escolha de um repertório significativo para o discente, as etapas do curso são voltadas para a busca do desenvolvimento da habilidade instrumental, da audição crítica e de uma compreensão mais profunda da música.

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O músico é conhecido pela sua forma inovadora de ensino e a realização de concertos totalmente improvisados, Nakamura é adepto de uma visão musical baseada em escuta, repertório e experimentação.

Bacharel em piano clássico pela UnB e mestre em Jazz Studies pela Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, Nakamura tem mais de 30 anos de experiência como músico e professor e é o idealizador da escola de música Epifonia, em Brasília.



Serviço



Curso Aprendendo a aprender – improvisação e aquisição da linguagem musical

Sábado (22/8) e Domingo (23/08), das 9h às 12h e das 13h30 às 17h , no Lago Sul (SHIS QL 16, conjunto 6, casa 12, Lago Sul).