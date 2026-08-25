Brasiliense está entre os concorrentes para reality show musical da Globo

Natural de Ceilândia e moradora de Águas Claras, no Distrito Federal, Leonna, de 20 anos, é uma das candidatas a participar do reality Pop Estrelas da Casa, da TV Globo. A cantora, dançarina e compositora possui pouco mais de 173 mil seguidores no Instagram, uma das redes sociais onde ela compartilha suas performances artísticas e também pede votos para tentar garantir seu lugar no reality.

Em um vídeo publicado em seu perfil na internet, a artista conta que a paixão pela música vem da infância. Incentivada pelo pai, ela diz que sobe aos palcos desde os 4 anos. Aos 11 ela já se apresentava a nível nacional, como participante do The Voice Kids, programa também da TV Globo.

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Mesmo sendo ainda bem jovem, Leonna soube aproveitar a ascensão das redes sociais e começou a compartilhar vídeos cantando músicas de outros artistas. Segundo ela, os conteúdos viralizaram e trouxeram ainda mais visibilidade ao seu perfil na internet. "Eu comecei na internet postando vídeos de cover no TikTok e um desses vídeos viralizou muito, batendo quase 30 milhões de visualizações", diz.

Como funciona o programa

O programa Estrelas da Casa é um reality show musical produzido e exibido pela TV Globo e apresentado pela também brasiliense Ana Clara. Os participantes permanecem confinados por alguns dias em uma casa localizada nos Estúdios Globo.

Ao longo do convívio com outras pessoas, os confinados enfrentam provas e desafios onde suas habilidades musicais, presença de palco e até carisma são avaliados. Além disso, cada grupo (formado por 4 pessoas) deve escolher um gênero musical Pop ou Pagode, que será trabalhado ao longo dos capítulos no reality e apresentado em rede nacional.

As apresentações semanais podem garantir mais uma semana no confinamento ou resultar na eliminação do participante, que é votado pelo público através do site do Gshow. Semanalmente deixarão o programa um homem e uma mulher de cada gênero musical e na grande final, o grupo vencedor leva o grande prêmio.