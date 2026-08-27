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Ana Castela lança música com melodia de "Rap da Felicidade" e gera críticas

Em fase de críticas por proximidade com a direita, cantora foi questionada ao trocar pauta social do funk por carros e bebida

Artista é hoje uma das principais representantes do
Artista é hoje uma das principais representantes do "agronejo" e acumula milhões de ouvintes nas plataformas Sequência de controvérsias - (crédito: Reprodução/Instagram/Ana Castela)

A cantora Ana Castela voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais após lançar a música Não é Pressa é Pressão, música que utiliza a melodia de Rap da Felicidade, clássico do funk de Cidinho e Doca. A nova faixa, uma parceria com Rincon e DJ Boss, leva a composição para uma produção associada ao chamado "agronejo" e traz referências a caminhonetes, festas e bebidas. 

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O uso da obra é informado nos créditos oficiais de Não é Pressa é Pressão, que registram a interpolação de Rap da Felicidade, de autoria de Julinho Rasta e Kátia Sileia. A letra da nova música, porém, substitui a temática social do funk por uma narrativa de ostentação e diversão. Logo no início, o narrador afirma querer ser feliz "com uma Dodge Ram" e cita a Festa do Peão de Barretos. Em seguida, aparecem referências a "poder me embrigar", vaquejadas e "paredão".

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Lançada por Cidinho e Doca em 1995, o Rap da Felicidade fala sobre violência, medo e desrespeito enfrentado pelos moradores de comunidades.

A mudança de cenário das letras é justamente o que vem provocando reações nas redes. Internautas questionam a escolha da melodia de uma música conhecida por abordar desigualdade, violência e as condições de vida nas favelas para embalar uma faixa que tem como um dos seus principais elementos a exaltação de uma caminhonete de luxo.

Em uma das manifestações que repercutiram nas redes, uma internauta afirmou que se "se assuta" com a versão.

"Sai o sonho de andar tranquilo na favela, ter orgulho de ser quem é e ser consciente e entra o ode à bebedeira, ao consumo e ao Barretão."

Outro usuário comentou "Todo esse povo do agro é os políticos que eles apoiam são os que atuam contra o Rap e funk. Mas querem se apropriar quando é conveniente."

Sequência de controvérsias

A repercussão ocorre depois de uma sequência de episódios que aproximaram Ana Castela de figuras da direita. No último fim de semana, durante a Festa do Peão de Barretos, a cantora posou ao lado do deputado federal  (PL-MG).

Na fotografia publicada pelo parlamentar, os dois fazem com as mãos o número 22, associado ao Partido Liberal. A imagem provocou críticas e discussões sobre um possível posicionamento político da cantora. Ana também interagiu com a publicação de Nikolas.

Poucos dias depois da foto com Nikolas, outro episódio voltou a colocar a cantora no centro de discussões envolvendo políticos do mesmo campo. Castela fará nesta quinta-feira (27/8) um show na Expo São Fidélis, no Rio de Janeiro, com cachê de R$ 850 mil. O pagamento será feito pela prefeitura com recursos de uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão indicada pela deputada federal Dani Cunha (PL-RJ) à Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. 

A apresentação acontece em um evento ligado ao setor agropecuário, contexto que também acompanha a trajetória artística de Ana Castela, uma das principais representantes do agronejo. 

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

    Por Letícia Passos
    postado em 27/08/2026 14:40
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