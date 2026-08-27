Taís Araujo fala de decisão que tomou para ter "espaço" no casamento - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um dos casais mais queridos no mundo dos famosos, Taís Araujo, que completará 22 anos de casamento com Lázaro Ramos, fez confissões nunca antes ditas sobre seu relacionamento com o ator.

Em entrevista ao podcast É Nóia Minha?, a artista confessou que houve uma época em que decidiu não seguir o marido nas redes sociais para preservar um espaço só dela.

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"Hoje eu estou viajando muito e sinto muita saudade dele. Mas na época em que fazíamos Mister Brau e a peça O Topo da Montanha, ficávamos 24 horas juntos. As pessoas me perguntavam se eu tinha visto o que ele postou no Facebook. Eu respondia que não seguia o Lázaro", disse Taís Araujo.

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"Algum espaço na minha vida precisava estar sem ele. Eu precisava não saber de alguma coisa", explicou a atriz, que também comentou sobre os motivos que a fazem chorar: "Eu só choro quando tenho muita pena de mim mesma, quando percebo que fui muito trouxa. O outro choro que tenho é o de cansaço extremo. É aquele momento em que eu dei tudo o que tinha para o trabalho, para as crianças e para o marido. Quando vejo que não sobrou nada de energia para mim, eu desabo", entregou.