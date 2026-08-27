Taís Araujo fala de decisão que tomou para ter "espaço" no casamento

Um dos casais mais queridos no mundo dos famosos, Taís Araujo, que completará 22 anos de casamento com Lázaro Ramos, fez confissões nunca antes ditas sobre seu relacionamento com o ator.
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Em entrevista ao podcast É Nóia Minha?, a artista confessou que houve uma época em que decidiu não seguir o marido nas redes sociais para preservar um espaço só dela.
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"Hoje eu estou viajando muito e sinto muita saudade dele. Mas na época em que fazíamos Mister Brau e a peça O Topo da Montanha, ficávamos 24 horas juntos. As pessoas me perguntavam se eu tinha visto o que ele postou no Facebook. Eu respondia que não seguia o Lázaro", disse Taís Araujo.
"Algum espaço na minha vida precisava estar sem ele. Eu precisava não saber de alguma coisa", explicou a atriz, que também comentou sobre os motivos que a fazem chorar: "Eu só choro quando tenho muita pena de mim mesma, quando percebo que fui muito trouxa. O outro choro que tenho é o de cansaço extremo. É aquele momento em que eu dei tudo o que tinha para o trabalho, para as crianças e para o marido. Quando vejo que não sobrou nada de energia para mim, eu desabo", entregou.
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