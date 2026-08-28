André Togni apresenta espetáculo 'Solo' neste sábado (29/8)

Ao longo da carreira, o baterista e compositor André Togni trabalhou em trios e quartetos, mas há décadas desenvolve o trabalho solo. Foi depois de adicionar o piano ao set de percussão que sentiu que poderia ampliar ainda mais as possibilidades de expressões artísticas e a dramaticidade da obra e, dessa experiência, nasceu o espetáculo Solo, que será apresentado no sábado (29/8), às 21h30, no Togni Estúdio.

Em Solo, Togni mistura diferentes instrumentos para trabalhar com a linguagem de composição simultânea. “É uma experiência muito intensa, porque toda a construção musical acontece a partir de uma única pessoa, em tempo real”, conta. “O piano passa a fazer parte desse universo percussivo, ampliando os timbres, as frequências e as possibilidades de criação.”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

É, justamente, a total liberdade criativa proporcionada pela forma como a apresentação foi concebida, valorizando o improviso e a interação com a plateia, o que mais atrai Togni ao palco. “Nesse processo, é possível atingir e chegar em lugares que eu sempre busquei e continuo buscando. E hoje eu me deslumbro muito com a possibilidade de estar nesse lugar, trabalhando em um concerto solo e explorando cada vez mais esse conteúdo”, afirma.

Cada apresentação parte de uma estrutura que se expande durante o espetáculo. Para essa improvisação, o artista parte de caminhos já conhecidos, mas que abrem portas para outras ideias a partir do tempo da música e da dinâmica construída com o público. “Existe uma intensidade muito grande nessa experiência, porque o que acontece naquele momento não é simplesmente uma reprodução de algo que já foi feito. É uma construção que acontece ali, diante do público”, define.

Serviço

Solo

De André Togni. Sábado (29/8), às 21h30, no Togni Estúdio (Condomínio Vivendas Colorado II, Casa 31). Ingressos. R$70, disponíveis pelo número (61) 99338-5986.





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel