Gracindo Jr.: relembre os principais papéis do ator na televisão

O ator e diretor Gracindo Jr. morreu na noite desta terça-feira, 1º, aos 83 anos, em casa, no Rio de Janeiro. Filho de Paulo Gracindo, o artista teve mais de 60 anos de carreira no teatro, na televisão, no rádio e no cinema.

Na TV, participou de produções desde os primeiros anos da Globo e também passou por outras emissoras ao longo das décadas.

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Nascido Epaminondas Xavier Gracindo, Gracindo Jr. fazia parte do primeiro elenco da Globo. Em entrevista ao Memória Globo, contou que já estava contratado antes mesmo da inauguração da emissora, em 1965.

Primeiros trabalhos na Globo

Nos primeiros anos da televisão, Gracindo Jr. participou de novelas como Rosinha do Sobrado (1965), Padre Tião (1966), A Rainha Louca (1967), A Próxima Atração (1970), e Supermanoela (1974).

Um dos trabalhos de destaque dessa fase foi O Casarão, exibida em 1976. Escrita por Lauro César Muniz, a novela acompanhava diferentes períodos da história de uma família.

Na trama, Gracindo Jr. interpretou o pintor João Maciel e contracenou com Sandra Barsotti. O personagem também foi interpretado por Paulo Gracindo na fase mais avançada da história.

Ao longo dos anos, esteve em mais de 60 produções televisivas, entre elas novelas e seriados. Alguns dos maiores sucessos que participou foram Deus nos Acuda (1992) e Celebridade (2003). No streaming, participou, em 2019, da comédia Homens, disponível no Prime Video.

Trabalhos em outras emissoras

Além da Globo, Gracindo Jr. também passou pela TV Manchete, onde participou da primeira versão de Dona Beija, interpretando Antônio Sampaio, e da produção Tudo ou Nada.

Na Record, o ator integrou produções como Cidadão Brasileiro (2006), Luz do Sol (2007), Poder Paralelo (2009), Ribeirão do Tempo (2010) e Pecado Mortal (2013). Em Rei Davi (2012), minissérie da emissora, interpretou o rei Saul.

Ao longo da carreira, o ator também manteve trabalhos no cinema. Entre os filmes dos quais participou estão Os Homens que Eu Tive (1973), Os Trapalhões na Serra Pelada (1982), O Trapalhão na Arca de Noé (1983), Floresta das Esmeraldas (1985), Desterro (1991), A Hora Marcada (2000), Bufo e Spallanzani (2001), A Selva (2004), Primo Basílio (2006), Segurança Nacional (2010) e A Queda (2022).