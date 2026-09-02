Morre o diretor francês Jean-Paul Rappeneau, aos 94 anos

Jean-Paul Rappeneau famoso por dirigir o clássico "Cyrano de Bergerac" - (crédito: Thomas SAMSON / AFP)

O cineasta francês Jean-Paul Rappeneau, famoso por dirigir o clássico Cyrano de Bergerac, morreu nesta terça-feira (1/9), em Paris, aos 94 anos. A notícia de seu falecimento foi confirmada à agência AFP por um dos seus filhos, na manhã de hoje.

A sua versão Cyrano de Bergerac, protagonizada por Gérard Depardieu, venceu 10 Cesars, o Oscar francês, um deles de melhor filme, além de um Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e o Oscar de Melhor Figurino.

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Nascido em 8 de abril de 1932, em Auxerre, na França, o escritor e diretor tem oito longas-metragens em 50 anos de carreira, e trabalhou com grandes nomes do cinema francês.

No cinema francês, Jean-Paul era amado pelo público em geral e respeitado pela crítica; ele inventou o que poderia se chamar de comédia francesa com um toque americano. Seus oito filmes foram todos obras marcantes, e conquistaram regularmente o Prêmio César, e alguns, como Cyrano de Bergerac e Bon Voyage, se tornaram embaixadores globais.

Jean-Paul Rappeneau apareceu pela primeira vez em sets de filmagem no final dos anos 1950, inicialmente como assistente de direção e roteirista, co-escrevendo roteiros de obras-primas de Louis Malle, como Zazie dans le métro (1960) e Vie privée (1961).

Para seu primeiro longa-metragem como diretor e roteirista, ele reuniu Catherine Deneuve e Phillippe Noiret na comédia romântica ambientada na Segunda Guerra Mundial, La Vie de château. Em 1971, dirigiu o filme de aventura ambientado durante a revolução francesa Les Mariés de l'an II, estrelado por Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert e Laura Antonelli.