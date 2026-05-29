Dança afro ocupa o Espaço Cultural Renato Russo com espetáculo Em Suas Marcas

Eduarda Brandão*—A Companhia Afro Contemporânea Corpus Entre Mundos inicia, a partir desta sexta-feira (29/5) e até domingo (31/5), a circulação do espetáculo Em suas marcas, no Espaço Cultural Renato Russo. A montagem propõe uma reflexão sobre a condição humana a partir de dois gestos ancestrais: correr e dançar. Com ingressos a preços populares, a temporada integra o projeto Raízes em Movimento, contemplado com o selo de Ações Continuadas da Funarte.

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Dirigida pelos coreógrafos Dilo Paulo, de Angola, e a brasileira Lenna Siqueira, a obra convida o público a mergulhar em uma jornada marcada pelos instintos, pela memória corporal e pela sobrevivência. Em cena, os artistas exploram a tensão entre o ser humano moldado por normas sociais e sua natureza mais intuitiva e expressiva.

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Segundo Lenna Siqueira, o espetáculo busca provocar reflexões no público sobre as raízes e os laços sociais presentes na existência humana, além de gerar a vontade de se mover e correr atrás de desejos. “O objetivo principal é nos fazer lembrar o que nos move, o que nos faz correr pela vida e como sentir as transformações do nosso corpo”, afirma.

Em um mix de dança popular, angolana e urbana, a montagem traz o corpo negro como centro na criação estética, política e simbólica. “A companhia trabalha a dança afro-contemporânea a partir de referências africanas e afro-brasileiras, colocando em cena memórias, ancestralidades, espiritualidades e experiências da diáspora negra”, explica Siqueira.

Fundada em 2013, no Rio de Janeiro, e sediada em Brasília desde 2018, a Corpus Entre Mundos é reconhecida pelo diálogo entre linguagens africanas, afro-brasileiras e contemporâneas. Com 14 espetáculos autorais no repertório, a companhia já passou por mais de 200 cidades no Brasil e em países como Angola, França e Espanha.

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Além das apresentações, a temporada trará recursos de acessibilidade comunicacional, incluindo intérpretes de Libras e audiodescrição em sessões selecionadas, além de ações de mediação cultural voltadas à aproximação entre artistas e público.

Serviço

Em suas marcas

Com a Companhia Afro Contemporânea Corpus Entre Mundos. Nesta sexta (29/5), sábado (30/5) e domingo (31/5), às 20h, no Espaço Cultural Renato Russo. Ingressos: a partir de R$ 15, na plataforma Sympla. Classificação indicativa livre.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel



