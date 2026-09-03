Mostra Sinais inaugura nesta sexta-feira (4/9) na Fundação Athos Bulcão

A exposição coletiva Sinais será inaugurada nesta sexta-feira (4/9), na Galeria Trama da Fundação Athos Bulcão, com visitação aberta ao público a partir de sábado (5/9) até 31 de outubro. Resultado da 7ª edição da residência artística Hospitalidade, realizada em Olhos d’Água (Goiás), a mostra reúne trabalhos de Adriana Mendonça, Emiliano Freitas, Matheus Vieira e Thalyson dos Anjos, sob curadoria de Marco Antônio e coordenação de Suyan de Mattos.

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Idealizada por Suyan de Mattos, a exposição parte da ideia central de hospitalidade — entendida como forma de pensar as diferentes relações com o outro. Além disso, os trabalhos escolhidos possuem diferentes linguagens, entre pinturas, obras tridimensionais e instalações. “Sinais nos servem de alerta, são indícios, vestígios, pistas e rastros que nos guiam ou deveriam guiar, como um dia nos guiaram os astros. Sinais pairam entre os saberes e a imaginação”, explica o curador Marco Antônio Vieira.

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A exposição integra um programa independente de formação e pesquisa em arte contemporânea que utiliza a convivência como base no processo de criação. O projeto integra uma rede de residências artísticas independentes em diferentes territórios e, a cada edição, artistas são convidados a desenvolver suas pesquisas nesse contexto.





Serviço

Sinais

De 5 de setembro a 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, na Galeria Trama - Fundação Athos Bulcão (CRS 510, Bloco B, Loja 51). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel