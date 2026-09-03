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Cia. de Cantores Líricos apresenta ópera inédita inspirada em Goethe

‘Faust’, composta pelo francês Charles Gounod, coloca em cena lenda alemã do doutor que firmou pacto com Mefistófeles em troca de conhecimento ilimitado

Renata Dourado é solista da ópera Faust, que recria lenda alemã do homem que vendeu a alma ao Diabo - (crédito: Divulgação)
Renata Dourado é solista da ópera Faust, que recria lenda alemã do homem que vendeu a alma ao Diabo - (crédito: Divulgação)

É com ansiedade que Renata Dourado se prepara para pôr no palco uma montagem inédita em Brasília. A solista, fundadora da Cia. de Cantores Líricos, interpreta Marguerite, mulher seduzida pelo doutor que faz pacto com Mefistófeles, na lenda alemã popularizada pelo escritor Goethe. A ópera Faust, composta por Charles Gounod, ganha três sessões gratuitas no Teatro da Caesb, em Águas Claras, no domingo, às 19h, e na segunda-feira, às 17h e às 19h30.

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A novidade da montagem é incluir um balé com seis integrantes. Segundo Dourado, Gounod se apropriou do roteiro, da história e dos conflitos que acompanham a humanidade há séculos. Na trama, Fausto faz um pacto com Mefistófeles, o demônio, para quem entrega a alma em troca do conhecimento e prazer ilimitados. Dicotomia entre sagrado e mundano é uma das chaves do texto.

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Entre esses dois polos, Fausto busca encontrar justificativas para as próprias ações. “A obra traz uma reflexão sobre o que realmente é importante para o ser humano, se é ter e saber de tudo ou se é estar com alguém, dividir seus momentos em companhia, seu próprio saber e coisas com alguém. Do tempo perdido e do tempo aproveitado”, aponta Dourado. “E se você tivesse uma segunda chance, o que você mudaria? Eu acho que isso sempre vai ser atual, porque isso é inerente a todos nós”, completa.

Além de Dourado, diretora geral e solista, o maestro Rafael Abreu conduz a direção musical e regência. A direção cênica é de James Fensterseifer e a coreografia, de Rosa Benevides. O elenco também reúne Rafael Luiz Ribeiro, Gustavo Rocha, Paulo Mattos, Andreia Maulaz e Paulo Santos. O espetáculo é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.


Serviço

Faust 

Ópera com a Cia. de Cantores Líricos de Brasília, neste domingo (6/7), às 19h, e na segunda-feira (7/7), às 17h e às 19h30.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

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João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 03/09/2026 12:00
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