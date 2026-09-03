Cia. de Cantores Líricos apresenta ópera inédita inspirada em Goethe

Renata Dourado é solista da ópera Faust, que recria lenda alemã do homem que vendeu a alma ao Diabo - (crédito: Divulgação)

É com ansiedade que Renata Dourado se prepara para pôr no palco uma montagem inédita em Brasília. A solista, fundadora da Cia. de Cantores Líricos, interpreta Marguerite, mulher seduzida pelo doutor que faz pacto com Mefistófeles, na lenda alemã popularizada pelo escritor Goethe. A ópera Faust, composta por Charles Gounod, ganha três sessões gratuitas no Teatro da Caesb, em Águas Claras, no domingo, às 19h, e na segunda-feira, às 17h e às 19h30.

Leia também: Caminhos de Exú tem sua 2ª edição celebrada na Infinu Comunidade Criativa no dia 7 de setembro

A novidade da montagem é incluir um balé com seis integrantes. Segundo Dourado, Gounod se apropriou do roteiro, da história e dos conflitos que acompanham a humanidade há séculos. Na trama, Fausto faz um pacto com Mefistófeles, o demônio, para quem entrega a alma em troca do conhecimento e prazer ilimitados. Dicotomia entre sagrado e mundano é uma das chaves do texto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre esses dois polos, Fausto busca encontrar justificativas para as próprias ações. “A obra traz uma reflexão sobre o que realmente é importante para o ser humano, se é ter e saber de tudo ou se é estar com alguém, dividir seus momentos em companhia, seu próprio saber e coisas com alguém. Do tempo perdido e do tempo aproveitado”, aponta Dourado. “E se você tivesse uma segunda chance, o que você mudaria? Eu acho que isso sempre vai ser atual, porque isso é inerente a todos nós”, completa.

Além de Dourado, diretora geral e solista, o maestro Rafael Abreu conduz a direção musical e regência. A direção cênica é de James Fensterseifer e a coreografia, de Rosa Benevides. O elenco também reúne Rafael Luiz Ribeiro, Gustavo Rocha, Paulo Mattos, Andreia Maulaz e Paulo Santos. O espetáculo é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.





Serviço

Faust

Ópera com a Cia. de Cantores Líricos de Brasília, neste domingo (6/7), às 19h, e na segunda-feira (7/7), às 17h e às 19h30.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel