Carolina Dieckmann revela como lida com filhos morando fora do país

Carolina Dieckmmann revela como lida com a saudade dos filhos que moram no exterior - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Carolina Dieckmmann vive uma nova etapa da maternidade com os dois filhos seguindo a própria vida longe do Brasil. Em entrevista à Quem, a atriz falou sobre a mistura de sentimentos provocada pela distância e destacou o orgulho de acompanhar a independência de Davi Frota, de 27 anos, e José Worcman, de 19.

Davi, fruto do relacionamento de Carolina com Marcos Frota, atualmente mora em Miami, nos Estados Unidos. Já José, filho da atriz com o diretor Tiago Worcman, está em Amsterdã, na Holanda, onde cursa a faculdade. Com os dois vivendo fora, Carolina precisou encontrar uma maneira diferente de exercer a maternidade.

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Para a atriz, a saudade é inevitável, mas acaba dividindo espaço com a satisfação de perceber que os filhos estão preparados para construir suas próprias trajetórias. Acho que o coração de uma mãe que tem os filhos morando fora é um coração pequenininho por um lado, porque a gente fica com saudade, mas imenso por outro, porque saber que o filho se sente pronto e seguro para seguir o próprio caminho é um sinal de que as coisas deram certo, afirmou.

A mudança também representa uma transformação importante na rotina familiar. Acostumada a acompanhar de perto o crescimento dos filhos, Carolina agora precisa lidar com a distância física e com momentos importantes vividos por eles em outros países. Ainda assim, a atriz enxerga essa fase como consequência de uma criação que permitiu aos dois conquistarem autonomia.

Durante outra entrevista, para o programa Desculpa Alguma Coisa, Carolina também revisitou um período delicado de sua vida pessoal: a separação de Marcos Frota. Ela classificou o fim do relacionamento como uma experiência extremamente difícil e falou sobre o peso emocional daquele momento.

Minha separação com o Marcos foi barra pesadíssima. Acho que quando eu perdi minha mãe, eu não fiquei tão triste. Separar é muito difícil, declarou a atriz.

Hoje, ao observar os filhos construindo suas próprias histórias fora do país, Carolina parece encarar a distância sob uma perspectiva diferente. A saudade permanece, mas vem acompanhada da certeza de que Davi e José estão seguindo caminhos próprios, algo que, para ela, também simboliza uma conquista da maternidade.