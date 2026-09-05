Carolina Dieckmann revela como lida com filhos morando fora do país

Carolina Dieckmmann vive uma nova etapa da maternidade com os dois filhos seguindo a própria vida longe do Brasil. Em entrevista à Quem, a atriz falou sobre a mistura de sentimentos provocada pela distância e destacou o orgulho de acompanhar a independência de Davi Frota, de 27 anos, e José Worcman, de 19.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Davi, fruto do relacionamento de Carolina com Marcos Frota, atualmente mora em Miami, nos Estados Unidos. Já José, filho da atriz com o diretor Tiago Worcman, está em Amsterdã, na Holanda, onde cursa a faculdade. Com os dois vivendo fora, Carolina precisou encontrar uma maneira diferente de exercer a maternidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Para a atriz, a saudade é inevitável, mas acaba dividindo espaço com a satisfação de perceber que os filhos estão preparados para construir suas próprias trajetórias. Acho que o coração de uma mãe que tem os filhos morando fora é um coração pequenininho por um lado, porque a gente fica com saudade, mas imenso por outro, porque saber que o filho se sente pronto e seguro para seguir o próprio caminho é um sinal de que as coisas deram certo, afirmou.
A mudança também representa uma transformação importante na rotina familiar. Acostumada a acompanhar de perto o crescimento dos filhos, Carolina agora precisa lidar com a distância física e com momentos importantes vividos por eles em outros países. Ainda assim, a atriz enxerga essa fase como consequência de uma criação que permitiu aos dois conquistarem autonomia.
Durante outra entrevista, para o programa Desculpa Alguma Coisa, Carolina também revisitou um período delicado de sua vida pessoal: a separação de Marcos Frota. Ela classificou o fim do relacionamento como uma experiência extremamente difícil e falou sobre o peso emocional daquele momento.
Minha separação com o Marcos foi barra pesadíssima. Acho que quando eu perdi minha mãe, eu não fiquei tão triste. Separar é muito difícil, declarou a atriz.
Hoje, ao observar os filhos construindo suas próprias histórias fora do país, Carolina parece encarar a distância sob uma perspectiva diferente. A saudade permanece, mas vem acompanhada da certeza de que Davi e José estão seguindo caminhos próprios, algo que, para ela, também simboliza uma conquista da maternidade.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Rafa Justus ganha elogios de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus
- Diversão e Arte Veja quais shows do Rock in Rio 2026 vão passar na TV
- Diversão e Arte 5 músicas de Elton John que não podem faltar no show de setembro
- Diversão e Arte Ecos Ancestrais encerra programação com oficinas gratuitas
- Diversão e Arte Após turnê pelo Brasil, Adonai lança parceria com Alborosie
- Diversão e Arte Ecos Ancestrais encerra programação com oficinas gratuitas