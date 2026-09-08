Banda Malice lança novo álbum de rock com mistura de ritmos

A banda brasiliense de rock Malice lança novo álbum, Sob a pele — projeto apoiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF). Produzido por Ricardo Ponte, o disco conta com 15 faixas inéditas. Para compor as músicas, os guitarristas Bia Nobre e Diego Castro comentam que passaram a usar a quantidade de composições como exercício para testar novas ideias. “Ter que criar 15 músicas acabou sendo um exercício muito bom. Levou nosso processo para lugares em que talvez a gente não chegasse sem essa provocação”, conta Bia.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O álbum Sob a pele faz parte do stoner rock — subgênero musical que mistura peso, psicodelia e o clima relaxado e denso do rock dos anos 1970 —, que acompanha a banda desde o começo. Porém, dessa vez, ele vem misturado ao blues rock — fusão do blues tradicional com a energia, a eletricidade e o volume do rock — com country, baladas e até uma música construída como uma espécie de canto marinheiro. “O stoner e o blues acabam se mesclando de alguma forma. A gente incorporou muito slide de guitarra e isso ajudou a levar a sonoridade da Malice para outro lugar”, afirma Diego.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O álbum reúne Bia Nobre nos vocais e guitarras, Diego Castro nas guitarras e slides, Vinícius Arbués no baixo e Marcelo Melo na bateria. Entre as participações especiais estão Cris Botareli, do Far From Alaska e Ego Kill Talent em Let it burn, e Maísa Lacerda, Rafael de Deus e Vini Pires, em Love like this. O disco pode ser acessado em todas as plataformas de streaming.