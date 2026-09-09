Ator de 'Doctor Who', Noel Clarke é acusado de crimes sexuais

O ator e cineasta britânico Noel Clarke, conhecido por interpretar Mickey Smith em Doctor Who, foi acusado de crimes sexuais pela polícia do Reino Unido. Segundo a Polícia Metropolitana de Londres, as acusações estão relacionadas a cinco mulheres e a fatos que teriam ocorrido entre 2007 e 2016.
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Aos 50 anos, Clarke responde por duas acusações de agressão sexual, três de voyeurismo e uma de exposição indecente. Ele deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, no dia 21 de outubro.
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A investigação conduzida pelos detetives durou cerca de um ano. Clarke foi preso em 25 de setembro de 2025 e, posteriormente, um conjunto de evidências foi encaminhado ao Crown Prosecution Service, órgão responsável pela acusação pública na Inglaterra e no País de Gales. A instituição autorizou o prosseguimento das acusações.
Acusações anteriores
A prisão ocorreu após Clarke perder um processo por difamação movido contra o jornal The Guardian. Em 2021, a publicação divulgou relatos de mais de 20 mulheres que fizeram acusações de conduta sexual inadequada contra o ator. Clarke sempre negou ter cometido irregularidades.
Desde a divulgação das denúncias, o ator não teve trabalhos de grande destaque. Seu último papel em uma série de televisão britânica foi em Viewpoint, produção da ITV lançada em 2021.
Além de Doctor Who, Clarke ficou conhecido pelo trabalho em Kidulthood, filme independente que ele criou. O ator também participou de produções como Star Trek: Além da Escuridão e da série Bulletproof.
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