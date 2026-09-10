Últimas sessões do musical ‘Amor em pedaços’ em Samambaia nesta sexta-feira

Inspirado no renomado musical Waitress, da Broadway, o espetáculo Amor em pedaços apresenta uma adaptação brasileira da história de Jenna e de suas amigas Becky e Dora. Com as últimas sessões marcadas para esta sexta-feira (11/9), às 14h30 e às 20h, no Complexo Cultural de Samambaia, a peça chega ao fim da temporada de 2026. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, a partir de R$ 10.

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Na trama, Jenna encontra na cozinha e na confeitaria um espaço de acolhimento diante dos desafios de sua vida pessoal. Ao lado das amigas Becky e Dora, ela descobre que outros caminhos também podem ser construídos a partir de vínculos, afetos e relações. O musical foi adaptado pela primeira vez em 2024 e retorna em 2026, com elenco novo e a trilha sonora traduzida pelo premiado versionista Rafael Oliveira.

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Ao longo da circulação, o musical promoveu diversas ações para a democratização do acesso à cultura em parceria com organizações sociais e educacionais. Ao todo, foram disponibilizados 520 ingressos gratuitos a mulheres atendidas pelos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEPAVs), estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e pessoas com deficiência. Entre as instituições atendidas estão a Associação de Surdos Gama, CEF 10 Gama, Clube da 3ª Idade Gama, Associação Jasminas e outras.

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Segundo o produtor Victor Meira, a proposta da apresentação é criar uma atmosfera acolhedora, em que a cozinha funcione como espaço simbólico de memórias, encontros e descobertas.





Serviço

Amor em pedaços - o musical

Nesta sexta-feira (11/9), às 14h30 e às 20h, no Complexo Cultural de Samambaia (Quadra 301, Conjunto 5, Lote 1 - Samambaia). Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada), na plataforma Sympla. Classificação indicativa: livre.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco