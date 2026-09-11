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Esposa de Kadu Moliterno revela sobre crise no casamento por vender conteúdo adulto

Cristianne Moliterno revela como ator encara seu trabalho com conteúdo adulto

Esposa de Kadu Moliterno revela sobre crise no casamento por vender conteúdo adulto - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Esposa de Kadu Moliterno revela sobre crise no casamento por vender conteúdo adulto - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Cristianne Menezes Moliterno, esposa de Kadu Moliterno, abriu o jogo sobre a produção de conteúdo adulto.

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Em entrevista ao portal Gshow, a empresária afirmou que não encerrou os trabalhos, ainda que não tenha realizado novas produções desde o ano passado, continua faturando.

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Em determinado momento, dei uma pausa porque meu foco profissional foi para outros trabalhos, mas isso não significa que eu tenha encerrado essa atividade. Pretendo voltar a produzir novos ensaios sensuais e continuar alimentando a plataforma dentro dessa mesma proposta, afirmou a esposa de Kadu Moliterno. Sobre o marido, inclusive, ela assegurou que a razão de produzir conteúdo adulto nunca foi combustível para crise no casamento deles.

Sempre tivemos uma relação baseada em confiança, diálogo e liberdade. Kadu respeita as minhas escolhas e nunca tivemos uma relação de controle, disse a loira. "Os ensaios são individuais, sem envolvimento com outra pessoa. Nunca vimos motivo para transformar isso em uma questão de ciúme. Cada um respeita muito o trabalho e a individualidade do outro", explicou Cristianne.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 11/09/2026 10:34
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