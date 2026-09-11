Esposa de Kadu Moliterno revela sobre crise no casamento por vender conteúdo adulto - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Cristianne Menezes Moliterno, esposa de Kadu Moliterno, abriu o jogo sobre a produção de conteúdo adulto.

Em entrevista ao portal Gshow, a empresária afirmou que não encerrou os trabalhos, ainda que não tenha realizado novas produções desde o ano passado, continua faturando.

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Em determinado momento, dei uma pausa porque meu foco profissional foi para outros trabalhos, mas isso não significa que eu tenha encerrado essa atividade. Pretendo voltar a produzir novos ensaios sensuais e continuar alimentando a plataforma dentro dessa mesma proposta, afirmou a esposa de Kadu Moliterno. Sobre o marido, inclusive, ela assegurou que a razão de produzir conteúdo adulto nunca foi combustível para crise no casamento deles.

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Sempre tivemos uma relação baseada em confiança, diálogo e liberdade. Kadu respeita as minhas escolhas e nunca tivemos uma relação de controle, disse a loira. "Os ensaios são individuais, sem envolvimento com outra pessoa. Nunca vimos motivo para transformar isso em uma questão de ciúme. Cada um respeita muito o trabalho e a individualidade do outro", explicou Cristianne.