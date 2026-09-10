Marvel’s Wolverine tinha garra, mas faltou ousadia; veja crítica

Focado no comate e na trama, novo jogo que aborda o mundo dos mutantes da Marvel, quer trazer um olhar difente para um universo sem a visão guia de Charles Xavier. - (crédito: Khalil Santos/ Capturado em Marvel's Wolverine da Insomniac)

A Insomniac Games ganhou uma forte propriedade no mundo dos games quando entregou um dos melhores jogos de super-herói já feitos com Marvel’s Spider-Man em 2018. Um título que utilizou todo o aprendizado de títulos anteriores do gênero para estabelecer uma visão única de um dos personagens mais amados dos quadrinhos. Em 2026, a empresa tenta repetir essa visão, com Marvel’s Wolverine, partindo agora para o X-Man mais conhecido dos quadrinhos.

Anunciado originalmente em 2021, o título ficou em um limbo por muito tempo, até que um segundo trailer, trazendo finalmente a jogabilidade, foi lançado. Toda essa demora foi devido a um vazamento massivo de dados da empresa, que trazia detalhes sobre projetos futuros, incluindo Marvel’s Wolverine.

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Mas, quando se viu finalmente pronta, a Insomniac trouxe o personagem aos holofotes, prometendo uma versão inédita, com uma história intrigante e um combate violento que honrasse o legado de jogos anteriores e que colocasse o jogador no papel do carcaju mutante da Marvel.

A perseguição mutante

Os Carniceiros - Ou Reavers no original - são os principais oponentes da equipe X, mercenários cibernéticos que caçam os mutantes para Trask. (foto: Khalil Santos/ Capturado em Marvel's Wolverine da Insomniac)

Marvel’s Wolverine coloca o jogador em um universo onde os X-Men nunca existiram, onde Charles Xavier nunca fundou o seu Instituto para indivíduos com dons especiais. Aqui, quem tomou para si essa missão foi Nathaniel Essex — o Senhor Sinistro dos quadrinhos —, que reuniu uma equipe de mutantes para salvar outros de sua espécie. Principalmente quando homens como Bolivar Trask existem, um cientista que faz experiências em mutantes e tem dedicado sua vida a persegui-los. Contudo, conforme os anos foram passando, várias baixas foram acontecendo e o grupo ficava cada vez mais abalado, até um momento em que Wolverine o deixou.

Contudo, Essex é sequestrado por Trask, o que traz Logan de volta à equipe para uma última missão de salvar aquele que um dia fez a mesma coisa por ele. Assim, Wolverine, Dentes de Sabre e Mística juntam a Equipe X uma vez mais para invadir um complexo de Trask e resgatar Essex. Essa é a abertura do jogo, que acontece em Telambang, uma ilha fictícia da Marvel que fica na Indonésia. Lá, Wolverine vai invadir o complexo e lutar contra os mercenários conhecidos como Carniceiros para abrir caminho até o seu mentor.

Após sair vivo da situação, Essex retorna à sua missão de vida: salvar os mutantes das garras daqueles que querem o mal da espécie, procurando uma vez mais onde Trask vai atacar. É aí que o caminho de Jean Grey e dos Morlocks se cruza com eles, e uma nova possibilidade para Logan se abre, descobrindo que talvez ele tenha uma alternativa para finalmente ser feliz.



Sem dó, xará!

No modo fúria, onde a barra atinge o máximo, o carcaju executa seus inmigos com poucos golpes. (foto: Khalil Santos/ Capturado em Marvel's Wolverine da Insomniac)

Diferente do título do Aranha, a primeira coisa que a Insomniac fez foi tornar o jogo só para adultos, trazendo a violência gráfica que o personagem exige, com o sangue inimigo espirrando e o Wolverine arrancando seus membros em golpes brutais. Da mesma forma, o personagem também sofre dessa mesma violência; o personagem fica danificado, com o esqueleto de metal exposto, roupas rasgadas e machucados à mostra. Esses que vão se curando com o passar do tempo e que causaram uma forte controvérsia entre os fãs do personagem, por conta das roupas voltarem ao seu estado normal. No título até tem uma desculpinha no texto para as roupas regenerarem, endereçada especialmente para aqueles que se sentiram incomodados com essa proposta.

Wolverine aqui tem uma barra de vida e uma barra de fúria. Algumas habilidades são atreladas à barra de fúria, que enche conforme o jogador luta contra os inimigos. Existem três estágios da barra, mas só o primeiro e o último importam verdadeiramente. Com o primeiro, o carcaju ganha a habilidade de se regenerar caso sua vida seja zerada, e a última barra ativa o modo fúria de Wolverine, que libera execuções nos inimigos.

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O combate absorve muitos elementos de X-Men Origins: Wolverine, título baseado no filme do carcaju que saiu em 2009, trazendo um hack’n’slash protagonizado pelo personagem. A versão da Insomniac herdou muitas mecânicas daquele estilo; o principal é a investida em formato de pulo, golpe que em Marvel’s Spider-Man é uma teia com soco para se aproximar de inimigos mais distantes. As habilidades que o personagem possuía também estão aqui, desde um giro com as garras para acertar inimigos em área até um pulo no ar em que Wolverine rodopia como uma broca. As lutas em si são bem rápidas se você domina o combate com facilidade, às vezes até rápidas demais; nesse caso, é bom subir a dificuldade. Fora os ataques, o carcaju pode aparar um golpe no tempo certo e desviar, além de poder correr também durante as lutas.

O personagem possui uma árvore de habilidades, tanto para as usadas em campo quanto para as passivas. Por exemplo, conforme você vai coletando experiência, seja em itens no cenário ou pelas próprias lutas, Wolverine recebe pontos de habilidade. Esses podem ser gastos em qualquer uma das duas. Uma passiva excelente para manter o combate frenético é uma que, se o inimigo atordoado for atingido por um golpe específico, vai conceder vida extra para o carcaju.

Tipos diferentes de extras

Os desafios servem principalmente para quebrar a narrativa, trazendo um pequeno difencial de jogabilidade e ganhar seus bônus definitivamente vai auxiliar o personagem a ficar mais forte. (foto: Khalil Santos/ Capturado em Marvel's Wolverine da Insomniac)

Como o jogo do Wolverine é focado em trama e sem muito espaço para missões secundárias, muito por causa da sua limitação, a Insomniac adicionou tipos diferentes de atrativos para o replay do título. Os coletáveis e os desafios. Um deles são as peças mecânicas de equipamentos esquecidos pelos inimigos em algum canto. Com esse material, o jogador pode fabricar novos trajes e, assim, eleva o total de vida do personagem. O outro coletável são garrafas de uísque com referências à mitologia do carcaju.

Enquanto os desafios consistem em minigames separados, com eles podendo aparecer a qualquer momento do jogo por meio da antiga cabana de Wolverine. O objetivo varia conforme o encontro, podendo ser uma corrida contra o tempo até um ponto específico, ou até um modo roguelike para sobreviver aos inimigos enquanto acumula pontos. Após a conclusão, o jogador recebe uma memória do personagem se recordando de seu passado turbulento e pontos para gastar em uma segunda árvore de habilidades, essa com bônus mais limitados. Alguns desafios também fornecem fragmentos de traje; assim, o jogador deve concluir vários para poder liberar a personalização completa.

A personalização do jogo ganhou dois adendos para além da troca de traje, como nos jogos do Aranha. Contudo, a seleção da palheta de cores que surgiu em Marvel’s Spider-Man 2 caiu por terra, com cada traje tendo uma única cor; porém, é possível utilizá-los tanto com máscara quanto sem máscara. O mesmo vale para os chapéus em trajes. A outra adição de customização foi o tipo de garras que o personagem vai utilizar, com muitas referenciando os quadrinhos e os filmes.

As vozes brasileiras e os nomes

Assim como vistos nos trailers, os sentinelas fazem importante parte na trama, eles fazem parte de várias referências que Insomniac aproveitou para inserir no título. (foto: Khalil Santos/ Capturado em Marvel's Wolverine da Insomniac)

A voz do Wolverine é algo muito icônico no Brasil porque permaneceu sobre os ombros de Isaac Bardavid, uma lenda da dublagem, por mais de 20 anos, com o personagem em quase todas as aparições recebendo sua voz. Seu sucessor direto foi Luiz Feier Motta, que fez o carcaju em X-Men Evolution e agora assumiu o papel tanto em Deadpool e Wolverine quanto em X-Men: 97. Contudo, assim como a Sony fez com Homem-Aranha, em vez de chamar a voz dos filmes, um novo dublador foi requisitado, agora com Arthur Machado como Logan.

O ator já tinha aparecido como Wolverine em Marvel Tokon, e lá me gerou uma má impressão com uma voz muito branda para um personagem tão agressivo. Contudo, com a emoção que o ator original Liam McIntyre traz para o carcaju neste jogo, o ator teve mais amplitude para entregar uma atuação infinitamente melhor, principalmente nos momentos mais raivosos e mais tocantes do personagem.

E também, assim como Tokon, muitos nomes não foram traduzidos aqui; aí ouvimos, em meio ao português, um Sabertooth aqui e uma Mystique ali. Foi apontado que os nomes traduzidos pertencem à Disney, e a Sony simplesmente não queria se meter nesta seara jurídica para trazer as traduções.

Faltou algo

O jogo conta com alguns elementos de furtividade, com o Wolverine podendo se esconder entre os matos altos e detectando os inimigos por seus batimentos cardiacos. (foto: Khalil Santos/ Capturado em Marvel's Wolverine da Insomniac)

O jogo se passa em várias partes do mundo, mostrando lugares relacionados ao personagem, como o Canadá, o Japão e a cidade fictícia de Madripoor. Contudo, Marvel’s Wolverine não é um título de mundo aberto; ele até possui áreas um tanto extensas, nas quais o jogador pode se movimentar para cima e para baixo, cheias de paredes invisíveis e avisos de “fuga da área da missão”. Entendo que o jogo queira emular uma aventura como Uncharted ou The Last of Us, mas, em vez de simular uma Seattle com Ellie, o título parece manter o jogador a todo tempo nos trilhos, dando para sentir uma falta pesada de autonomia.

Não digo nem que o jogo precise de um mundo aberto, mas seria mais interessante algo além dos desafios para mais tempo de conteúdo no pós-jogo. O sentimento pode existir simplesmente porque a Insomniac me acostumou a horas de missões secundárias, vivendo mais tempo com o carisma dos personagens. Em Marvel’s Wolverine, quando sobem os créditos, realmente acabou.

Uma das principais reclamações nos trailers iniciais era que o título parecia se jogar sozinho, de tão automáticas que são as sessões de perseguição, e nem dá para julgar esse tipo de pensamento. Entretanto, as partes não foram adicionadas agora; elas existem desde Marvel’s Spider-Man e é algo que a Insomniac gosta muito de repetir para criar uma atmosfera visual.

Um incômodo muito forte para mim foi como aconteceu a aparição da subtrama com o Tentáculo — o culto de ninjas, principais inimigos do Demolidor — dentro do jogo. Parece que ela não vem para somar, demora demais para entregar algum detalhe da história principal e desaparece. O mesmo vale para a forma como a Insomniac plantou 3 personagens na trama que iam crescer ao longo da história, mas, no fim, só 2 deram resultado e o último teve toda uma antecipação de uma batalha de chefe que estava por vir, mas é resolvida em uma cinemática. Eu não duvido de vermos entrevistas falando que eles planejaram essa batalha de chefe, mas que não chegou ao produto final.

Considerações Finais

O Wolverine da trama carrega muitos traços de sua versão no quadrinho, trazendo um texto e uma interpretação tão afiada quantos suas garras. Entretanto, prefere focar em um passado muito recente, ao invés de desenvolver suas várias jornadas pelo mundo. (foto: Khalil Santos/ Capturado em Marvel's Wolverine da Insomniac)

O Wolverine do jogo é um homem trágico, cheio de medos e com muita raiva dentro de si, sendo uma adaptação certeira do conceito do personagem. Marvel’s Wolverine entrega uma história okay, que tem clichês visíveis desde o minuto um da trama. O ouro do jogo está na sua jogabilidade e na dinâmica de Jean e Logan, que foi construída devagar e cuidadosamente para entregar algo que nenhum filme ou mídia havia conseguido antes: um sentimento verdadeiro entre esse casal impossível.

Uma sequência para o título é quase certa, já que eles deixam um gancho ao fim da trama para o retorno dos personagens para mais uma aventura — com um vilão que não funcionou em nada até agora, mas quem sabe a Insomniac acerta.

Nota: 7,5/10

Marvel’s Wolverine chega no dia 15 de setembro exclusivamente para o PlayStation 5.

*Esta análise foi feita com uma cópia enviada pela PlayStation Brasil.













