Thais Carla abriu o coração sobre os desafios de viver um novo relacionamento após o fim de um casamento de 11 anos. A influenciadora oficializou o romance com o empresário Fabrício Camargo neste último final de semana, durante o Rock in Rio.
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Em entrevista ao portal Gshow, a dançarina falou sobre o seu momento atual. "Depois de tanto tempo casada, conhecer alguém de novo é quase como voltar a ser adolescente. Só que agora sou uma nova Thais, mais equilibrada, focada, conectada com a minha espiritualidade e entendendo muito melhor aquilo que quero para a minha vida", refletiu.
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Thais Carla, que deu um ponto final no casamento com o ex-marido, Israel Reis, pai das suas filhas Maria, de 9 anos, e Eva, de 6, em julho deste ano, revelou ter encontrado o novo namorado no centro espírita de candomblé, na Bahia.
"Simplesmente aconteceu"
"Eu digo que a gente se conheceu no ‘axé’. Foi um encontro natural e o jeito dele foi me cativando. Não teve nada planejado, o ‘agora vou conhecer alguém’. Simplesmente aconteceu! Acho bonito justamente por isso. Às vezes, a vida coloca uma pessoa no nosso caminho quando a gente nem está procurando E foi o que aconteceu com a gente", contou ela. "Estamos nos conhecendo desde agosto deste ano e descobrindo um ao outro, conversando, convivendo e deixando as coisas acontecerem no seu tempo Não quero ter pressa para definir algo que ainda estamos construindo", explicou.
O texto Thais Carla revela que conheceu novo namorado em centro de candomblé: Simplesmente aconteceu foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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