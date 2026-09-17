Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (17/9)

Os comentários e opiniões que nos damos licença para expressar são uma expansão de como funciona nossa mente o tempo inteiro, que apesar de ser um órgão de percepção como os outros cinco disponíveis, para nós se apresenta como uma espécie de locução simultânea daquilo que percebemos, e serve também para julgar e condenar o que percebemos.

Sendo assim, emerge o exercício de buscar com quem conchavar para fazer intrigas, espalhar boatos e fofocas sem outro objetivo do que manifestarmos abertamente a maneira com que nossas mentes funcionam, sempre justificados por padrões morais que, evidentemente, reputamos ser superiores ao das pessoas e experiências que criticamos.

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Quem tiver tempo sobrando se dedicará a isso, porque quem tem coisa mais importante para fazer, passa através da cortina de murmúrios.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os murmúrios desgastam, mas seria melhor nem tentar enfrentar as pessoas fofoqueiras. Ao contrário, dê corda, ofereça espaço e testemunhe o quanto elas se enrolam e definham sozinhas, sem sua intervenção conflitante.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As tarefas que você procrastinar agora sua alma terá de enfrentar no futuro, e provavelmente de uma forma mais incômoda do que agora. Seria sábio de sua parte se debruçar sobre as obrigações e dar conta delas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Repetir o que em outro momento foi satisfatório não garante o mesmo resultado, pelo menos nesta parte do caminho. Seria interessante que você questionasse a real necessidade de buscar satisfação imediata. Só isso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O mal não era tão feio quanto o pintavam nem tampouco o bem era lá essas coisas, as experiências que você acumulou ao longo do tempo serviram para questionar o que você dava por sabido e garantido. Isso é amadurecimento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Planeje direito seu futuro, pensando a longo prazo para que, ao se envolver nas discussões atuais, sua alma não se distraia com resultados imediatos, que podem até ser bons, mas seriam efémeros também. Melhor não.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os impedimentos que até pouco tempo atrás pareciam insuperáveis, agora demonstram vulnerabilidades que sua alma pode explorar. Nada faça seguindo qualquer tipo de manual, use a criatividade, só assim você os superará.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Alguém terá de chamar a atenção dessas pessoas teimosas que, em vez de seguir pela rota acordada, continuam fazendo tudo do jeito delas, que não seria o melhor para o momento. Conflitos surgem disso, mas muito bem-vindos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Por mais que você tente desviar a atenção, sua mente está cheia de discussões e conflitos, que provavelmente nunca se expressarão abertamente, mas que nem por isso deixam de ser importantes. Encontre a utilidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A constelação de relacionamentos há de ser passada a limpo nesta parte do caminho, mas faça isso com o coração na mão, porque se agir de forma exclusivamente racional, você sacrificará as boas pessoas também.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Seus planos podem ser os melhores da galáxia, mas nada garante que possam ser levados a cabo sem nenhuma mudança sobre a marcha. Se as circunstâncias mudarem, seria sábio que você mudasse os planos também.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O tempo das limitações está terminando, não porque vão desaparecer para sempre, mas porque sua alma encontra alternativas que servem para driblar os impedimentos e se lançar à aventura da vida com criatividade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Raramente os desejos e as necessidades convergem, em geral tentamos argumentar de que necessitamos o que desejamos, quando na verdade somos motivados por caprichos apenas. Procure usar o discernimento.