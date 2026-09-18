Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (18/9)

A Lua reflete a luz solar, a água molha, o vento seca, a força da gravidade mantém todos os objetos com massa atraídos ao centro da terra, não há nada de relativo nessas verdades, que são absolutas e indiscutíveis, porém, nossa humanidade, por pura teimosia, ignorância ou péssimas intenções, continua divulgando o conceito de “verdades alternativas”, dificultando o entendimento de como tudo é.

Desacreditar da verdade e promover o descrédito geral é a pandemia de nossa época, um vírus difícil de reconhecer e para o qual só existe uma forma de imunização, o esclarecimento, o qual só pode acontecer quando a pessoa o deseja, nunca por imposição, pois, é impossível e até contraproducente tentar esclarecer alguém pela força. Portanto, o processo é lento, mas o tempo está a favor do esclarecimento.

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ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Essas pessoas que espalham a brasa dos esforços que você faz para que tudo funcione bem hão de ser tratadas com bastante rigor, porque senão continuarão convencidas de que podem agir do jeito que bem entenderem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que precisa ser feito seria melhor não procrastinar, mesmo que sua alma se sinta tentada nesse sentido. A necessidade pode eventualmente ser procrastinada, mas lá na frente você vai precisar voltar a ela.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os desejos são urgentes por natureza, mas se você deixar que esses dominem as decisões, muito provavelmente nunca experimentará a satisfação que decorre de amadurecer e aprimorar a natureza dos desejos. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Diante do que acontece e que sua alma testemunha, seus princípios morais são desafiados a encontrar uma forma de se ampliarem, já que se isso não acontecer, você se verá a cada dia se isolando cada vez mais da realidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há conversas sérias em andamento que precisam ser encaradas com pompa e circunstância, porque envolvem resultados a médio e longo prazo e é isso que você precisa ter em mente ao se envolver nessas. Nada de imediato.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Para sua alma se sentir mais segura é insuficiente ter mais dinheiro, porque apesar de esse fator ampliar as possibilidades, outras limitações viriam à tona. A segurança é um fator subjetivo, trate-a desse jeito.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As aparentes impossibilidades que as pessoas apresentam hão de ser dribladas com sabedoria, mesmo que isso signifique adentrar no terreno dos conflitos, que normalmente sua alma evitaria. É o que temos para agora.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É importante encontrar alguma utilidade para essas vozes que discutem em sua mente, porque apesar de fazerem barulho e distraírem, no fundo há alguma verdade que sua alma precisa encontrar no meio dessa balbúrdia.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Não seria o caso de desconfiar de todo mundo, porque isso sacrificaria também as pessoas que com muito boa vontade se dedicam a facilitar seu caminho. Porém, este é um momento de passar a limpo os relacionamentos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Manter o rumo não significa seguir à risca o planejamento, porque quando você planejou não havia a percepção das circunstâncias que, agora, se apresentaram, e que requerem mudanças substanciais de planejamento.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Diga adeus aos impedimentos que obstruíam seu caminho, porém, não porque esses desaparecem, mas porque sua alma criativa encontra formas interessantes de os driblar, ao ponto de não serem mais tão importantes assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há necessidades que precisam ser supridas, sejam do seu apreço ou não. Por outro lado, se os desejos são ou não satisfeitos não faz grande diferença, porque não há nada vital envolvidos nesses. Use o discernimento.