Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (20/9)

Ainda que a vingança se cubra de razões morais de duvidosa reputação para se justificar, para aquelas pessoas que a executam promove alívio e serenidade no coração, por ter acertado as contas.

Perdoar os inimigos, oferecer a outra face depois de ter recebido uma ofensa, desejar que todas as pessoas desfrutem de felicidade e de prosperidade, essas são atitudes de elevado nível espiritual que parecem fora do alcance da imensa maioria das pessoas.

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Se acreditamos em retribuições kármicas ou em que “aqui se faz, aqui se paga”, precisamos pensar em como acontecem os pagamentos. São os animais, os minerais e as plantas que cobrarão, ou eventualmente, quando executamos alguma vingança, não apenas promovemos nosso alívio pessoal, senão também nos tornamos soldadinhos da vida cobrando as dívidas?

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É virtualmente impossível dizer tudo que passa pela cabeça, porque isso provocaria conflitos intermináveis. Não se trata de mentir o tempo inteiro nem tampouco de mascarar os sentimentos, mas de selecionar o que você diz.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sua opinião conta mais do que as opiniões alheias, mas isso não significa que a opinião certa seja a sua. Este é um daqueles momentos em que seria interessante você avaliar direito qual seria a opinião certa.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Arrumar as coisas é um exercício saudável, que não se limita ao estético e higiênico, se estende também ao âmbito da alma, que ao contemplar um ambiente organizado se torna mais serena e alegre. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Desagradar intencionalmente algumas pessoas não seria uma boa ideia, porque ainda que o ato lhe traga uma satisfação inconfessável, os efeitos colaterais assombrariam você por um bom tempo, criando problemas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As tensões são evidentes, mas é melhor que seja assim, porque você tem a oportunidade de fazer os ajustes que se tornarem necessários, só que tudo precisará ser feito sobre a marcha, mudando os planos de acordo ao cenário.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Lance seus melhores pensamentos ao futuro e corra atrás desses fazendo o impossível para os aproximar da realidade concreta. Fazendo isso com sinceridade e intensidade todos os dias, você nunca mais terá queixas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A partir do momento em que a alma se cobre de certezas, é quando deixa de pensar direito. Por mais que suas opiniões sejam muito bem fundamentadas, ouça com atenção as contradições, nem que seja por esporte.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aparentar boas intenções, muita gente faz isso e pensa que se dá bem desse jeito. Porém, ainda que de imediato conquistem certas vantagens, não saberão reconhecer, depois, a natureza dos efeitos colaterais.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os lindos pensamentos que você cultiva a respeito de algumas pessoas, talvez não possam ser expressos de imediato, inclusive porque é muito provável que essas pessoas estejam comprometidas. Seu momento chegará.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nós, os humanos, só conhecemos de verdade o que percebemos, enquanto todo o resto do conhecimento seria apenas teoria. Por isso mesmo é que as experiências são muito mais importantes do que aprender nos cursos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Toque a bola para frente, porque ainda há muito jogo e nada está totalmente definido. Exorcize quaisquer traços de desânimo que ocorrerem, como resultado de exaustão. Descanse, mas continue no jogo, isso sim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As aventuras são um componente essencial da construção do destino, porque se nossos ancestrais não tivessem se aventurado, nada do que hoje avaliamos como progresso teria acontecido. Encare suas aventuras.