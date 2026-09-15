Choro Livre Convida recebe três artistas nesta quarta-feira (16/9)

Nesta quarta-feira (16/9), o Choro Livre Convida recebe três artistas. Joana Duah, Paulo Lessa e Lene Black sobem ao palco do Complexo Cultural do Choro, às 19h30, em uma noite dedicada à diversidade da música brasileira. A programação reúne voz, gaita cromática e percussão em um encontro de diferentes trajetórias e referências musicais.

A voz vem de Joana Duah, cuja trajetória acumula experiência em Brasília, mas também em outros países e cidades do Brasil. Para ela, a experiência no exterior foi fundamental para que ela valorizasse mais sua relação com a música brasileira e se entendesse como representante da própria cultura. “Muitas vezes a gente está enxergando e vivendo tão de perto que a gente não consegue ver o extraordinário do nosso ordinário, do nosso comum”, afirma a cantora.

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Além da gaita, seu principal instrumento, Paulo Lessa também é harmonicista, compositor, produtor musical e professor. Licenciado em Música pela Universidade de Brasília (UnB), Paulo atua também na Escola Brasileira de Choro. “Eu me sinto lisonjeado em participar dessa noite. E trazer a gaita de boca para a apresentação promove uma mistura de sonoridades que gera contrastes e combinações muito interessantes. Enriquece tanto a experiência do público quanto a expressividade do grupo”, conta Lessa.

A percussão é de Lene Black, percussionista, diretora musical e educadora. Lene cresceu entre o candomblé, o samba e o choro, e integrou grupos como Dona da Roda, Terra Cabula e Banda Madá. “Acho muito bonita essa abertura para diferentes culturas, gêneros e trajetórias. Cada pessoa leva para o palco suas referências, sua vivência e sua forma de fazer música. Espero que essa mistura agregue não só a nós, músicos, mas também ao público, abrindo espaço para conhecer e vivenciar sonoridades que talvez não façam parte do seu dia a dia”, comenta Lene.

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A união dos três artistas traz uma apresentação que celebra a riqueza e a diversidade da música brasileira, marcada pelo choro, pela canção e pela excelência instrumental. “É um grupo com muita expressividade na música brasileira e bela trajetória musical. Sinto uma alegria imensa em poder contar um pouco dessa história junto com eles no palco e na presença de um público que escuta com atenção a música que a gente faz”, finaliza Paulo Lessa.

Serviço

Choro Livre Convida com Joana Duah, Paulo Lessa e Lene Black

Nesta quarta-feira (16/9), às 19h30, no Espaço Cultural do Choro. Entrada gratuita. Classificação livre.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco