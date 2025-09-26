Jogos de mundo aberto que irão concorrer com GTA VI no ano de 2026

Vários títulos de mundo aberto chegam em 2026 para competir diretamente contra o maior expoente do gênero. - (crédito: Reprodução/Rockstar Games/Warner Bros. Games/ Rebel Wolves/Squanch Games)

De acordo com dados impressionantes, Grand Theft Auto VI, ou GTA VI - como é conhecido entre os íntimos - o jogo da Rockstar Games, já se tornou o maior game da história. O analista financeiro Josh Chapman, da Konvoy Ventures, previu que o título deve gerar 7,6 bilhões de dólares em apenas dois meses após seu lançamento. Portanto, caso a previsão se concretize, o jogo seria o produto de videogame mais lucrativo já registrado.

Sabendo disso, muitos títulos em 2025 tremeram nas bases quando descobriram que o jogo podia chegar ainda este ano, e a competição contra o carro-chefe da Rockstar não era uma opção. Hideo Kojima confessou que mudou o lançamento de Death Stranding 2 o adiantando para evitar disputar a data com o possível GTA VI. Porém, o segundo trailer trouxe uma notícia já esperada, oficializando o adiamento para 26 de maio de 2026.

O que se transformou em alívio para os jogos de 2025 tornou-se um verdadeiro pesadelo para os jogos de 2026. O Correio selecionou alguns dos títulos de mundo aberto que terão a ousadia de competir com um dos maiores jogos da história.

Fevereiro

Nioh 3 - 6 de fevereiro

A sequência da renomada franquia de ação samurai da Team Ninja. Nioh 3 promete preservar o combate que encantou os fãs, trazendo novas armas, youkais e cenários do Japão Feudal, junto com seu combate desafiador nos estilos soulslike. Nioh 3 será lançado para PlayStation 5 e PC no dia 6 de fevereiro.

High on Life 2 - 13 de fevereiro

Transforma-se em um caçador de recompensas em um universo desenvolvido pelo estúdio de jogos Squanch Games, co-criado por Justin Roiland, um dos criadores de Rick and Morty. No primeiro título, o jogador interpretou um humano em meio a uma invasão alienígena e, com o auxílio de suas armas falantes, transformou-se em um famoso caçador de recompensas, eliminando os aliens que integravam um cartel interestelar. A sequência apresenta novas armas e uma nova aventura cheia de humor non-sense. High on Life 2 chega para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Crimson Desert - 19 de Março

Um mundo imenso de seres fantásticos e a mais elevada fantasia que a capa e a espada permitem. Crimson Desert é um dos jogos que muitos jogadores sonhavam em experimentar, pois seus trailers sempre transmitiram a sensação de uma aventura épica. O jogo foi anunciado para ser lançado em 2026, com prévias exibindo uma variedade de criaturas fantásticas, desde gorilas até dragões. Além disso, no pacote, o personagem principal ainda aplica alguns golpes de WWE nos adversários. Crimson Desert será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Maio

Grand Theft Auto 6 - 26 de Maio

Depois de 12 anos do lançamento de Grand Theft Auto V, a Rockstar elevou o nível dos jogos de mundo aberto. A indústria aguarda com expectativa o lançamento de GTA VI, após a divulgação de dois trailers. Pela primeira vez na saga, o jogo apresentará um casal de protagonistas, Lúcia e Jason, que atuarão juntos como Bonnie e Clyde do crime. Grand Theft Auto VI será lançado para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.





Sem data, mas chegam em 2026

InZoi

Em 2026, será lançado inZOI, da Krafton, mesma desenvolvedora de PUBG Battlegrounds. Considerado o sucessor de The Sims, o jogo é um simulador de vida em mundo aberto. No jogo, você gerencia a rotina do seu Zoi, explorando diferentes ambientes, personalizando personagens e construções, ao mesmo tempo em que desenvolve sua vida social e carreira profissional. O título já pode ser acessado antecipadamente no PC, e sua versão para PlayStation 5 será lançada em 2025.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Na Gamescom 2025, foi anunciada uma nova edição do jogo Cavaleiro das Trevas em blocos de montar, com o objetivo de reunir todas as versões do personagem cinematográfico em um único título. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight contará com um mundo aberto em Gotham City, com uma cidade maior do que a apresentada na série de jogos Arkham. Além do herói, diversos personagens da Bat-família, como Robin e Batgirl, também foram confirmados. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 e PC.

Fable

A Playground Games lançará o reboot da série de jogos Fable em 2026, trazendo de volta o humor britânico característico da franquia, conforme demonstrado nos trailers, além de escolhas que impactam o mundo, combate com espadas, magias e muita ação. O jogo será disponibilizado em 2026 para PC e Xbox Series X|S.

Onimusha: Way of the Sword

O novo título da série Onimusha foi anunciado durante o The Game Awards 2024, com previsão de lançamento para 2026. O jogo trará de volta a franquia de samurais em um cenário sombrio, ambientado no Japão feudal. O jogador interpreta o samurai Miyamoto Musashi, que ganha uma manopla oni com habilidades sobrenaturais para combater seres demoníacos chamados Genma. Onimusha: Way of the Sword será lançado para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

The Blood of Dawnwalker

O primeiro jogo da Rebel Wolves, inspirado pelos veteranos de The Witcher 3: The Wild Hunt, apresentará uma narrativa de vampiros em um mundo de fantasia obscura. No jogo, você controlará um guerreiro que precisa salvar sua família em 30 dias, enquanto adquire novas habilidades vampíricas. The Blood of Dawnwalker será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

