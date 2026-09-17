Neia e Nando Cia. Teatral leva o Homem-Aranha para o multiverso

Personagem do multiverso do Homem-Aranha em cena do espetáculo "Aranhaverso", que está em cartaz no Teatro Brasília Shopping - (crédito: Divulgação)

O espetáculo Aranhaverso leva o universo do Homem-Aranha para o palco do Teatro Brasília Shopping. A peça da Néia e Nando Cia. Teatral convida crianças e adultos para uma aventura por diferentes realidades do multiverso em quatro sessões.

Homem-Aranha enfrenta uma viagem ao multiverso em ‘Aranhaverso’.Divulgação

Na história, após se reunir com Gwen Stacy, o Homem-Aranha é lançado em uma viagem através do multiverso. Ao chegar a uma nova realidade, o herói encontra uma equipe formada por diferentes versões de si mesmo, unidas para proteger a existência de seus universos.

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Com encontros inesperados e desafios, o espetáculo transforma o palco em um espaço de fantasia e aventura. A narrativa leve e dinâmica de “Aranhaverso” oferece uma opção de programa para toda a família durante os fins de semana de setembro.

Serviço

Espetáculo: “Aranhaverso”

Datas: 19, 20, 26 e 27 de setembro

Horário: 16h

Local: Teatro Brasília Shopping

Classificação: livre

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

As entradas podem ser compradas antecipadamente pela plataforma Sympla. A bilheteria do teatro também abre a partir das 15h nos dias de apresentação, com venda sujeita à disponibilidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.