Neia e Nando Cia. Teatral leva o Homem-Aranha para o multiverso

O espetáculo Aranhaverso leva o universo do Homem-Aranha para o palco do Teatro Brasília Shopping. A peça da Néia e Nando Cia. Teatral convida crianças e adultos para uma aventura por diferentes realidades do multiverso em quatro sessões.
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Na história, após se reunir com Gwen Stacy, o Homem-Aranha é lançado em uma viagem através do multiverso. Ao chegar a uma nova realidade, o herói encontra uma equipe formada por diferentes versões de si mesmo, unidas para proteger a existência de seus universos.
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Com encontros inesperados e desafios, o espetáculo transforma o palco em um espaço de fantasia e aventura. A narrativa leve e dinâmica de “Aranhaverso” oferece uma opção de programa para toda a família durante os fins de semana de setembro.
Serviço
Espetáculo: “Aranhaverso”
Datas: 19, 20, 26 e 27 de setembro
Horário: 16h
Local: Teatro Brasília Shopping
Classificação: livre
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)
As entradas podem ser compradas antecipadamente pela plataforma Sympla. A bilheteria do teatro também abre a partir das 15h nos dias de apresentação, com venda sujeita à disponibilidade.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.