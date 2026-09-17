InícioDiversão e Arte
Teatro

Neia e Nando Cia. Teatral leva o Homem-Aranha para o multiverso

Peça da Cia. Néia e Nando promete aventura e diversão para toda a família em uma viagem pelo multiverso; saiba como assistir

Personagem do multiverso do Homem-Aranha em cena do espetáculo &quot;Aranhaverso&quot;, que está em cartaz no Teatro Brasília Shopping - (crédito: Divulgação)
Personagem do multiverso do Homem-Aranha em cena do espetáculo &quot;Aranhaverso&quot;, que está em cartaz no Teatro Brasília Shopping - (crédito: Divulgação)

O espetáculo Aranhaverso leva o universo do Homem-Aranha para o palco do Teatro Brasília Shopping. A peça da Néia e Nando Cia. Teatral convida crianças e adultos para uma aventura por diferentes realidades do multiverso em quatro sessões.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon
Homem-Aranha Miles Morales em traje preto e vermelho, com fone no pescoço, faz gestos com as mãos
Homem-Aranha enfrenta uma viagem ao multiverso em  ‘Aranhaverso’.Divulgação

Na história, após se reunir com Gwen Stacy, o Homem-Aranha é lançado em uma viagem através do multiverso. Ao chegar a uma nova realidade, o herói encontra uma equipe formada por diferentes versões de si mesmo, unidas para proteger a existência de seus universos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

  • Peça 'Deu a louca na I.A' brinca com a relação entre humanos e máquinas

  • Peça mergulha na mentalidade de seitas em enredo de comédia

  • Peça conta a história de Brasília sob a perspectiva das mulheres candangas

Com encontros inesperados e desafios, o espetáculo transforma o palco em um espaço de fantasia e aventura. A narrativa leve e dinâmica de “Aranhaverso” oferece uma opção de programa para toda a família durante os fins de semana de setembro.

Serviço

Espetáculo: “Aranhaverso”
Datas: 19, 20, 26 e 27 de setembro
Horário: 16h
Local: Teatro Brasília Shopping
Classificação: livre
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

As entradas podem ser compradas antecipadamente pela plataforma Sympla. A bilheteria do teatro também abre a partir das 15h nos dias de apresentação, com venda sujeita à disponibilidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/09/2026 16:23 / atualizado em 17/09/2026 16:26
x