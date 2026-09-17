Mestres do Cerrado conduzem oficinas de percussão na Chapada

A Vila de São Jorge, em Alto Paraíso de Goiás, receberá oito oficinas gratuitas de percussão popular brasileira dos dias 24 de setembro (quinta-feira) a 2 de outubro (sexta-feira), promovidas pelo projeto Cerrado Percussivo. As oficinas vão ocorrer na Casa Amarela Cultural, com 20 vagas para cada, e cada módulo será composto por três encontros de 3 horas e 20 minutos.

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A programação aborda tradições e linguagens de diferentes tipos de música percussiva, passando pelo maracatu, pagodão baiano, samba de coco, samba-enredo, ritmos do oeste africano, axé, choro e ritmos afrodiaspóricos no agbê. As oficinas serão conduzidas por mestres e artistas de referência no Cerrado: Mestra Martinha do Coco, Mestre Anderson, Lirys Catharina, Nãnan Matos, André Costa, Valerinho, Celin Du Batuk e Gio Paglia.

Esta será a segunda edição do projeto de oficinas. A primeira ocorreu em abril e maio de 2026, no Distrito Federal (DF), e agora vai para a Vila de São Jorge com o objetivo de descentralizar o acesso à formação musical e fortalecer a troca artística no Cerrado. O principal público-alvo do evento são agentes culturais locais, artistas, percussionistas e pessoas interessadas em conhecer a percussão popular. Além disso, o projeto busca incentivar a participação de mulheres e artistas negros e contribuir para o fortalecimento da economia criativa no território.

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Medidas de acessibilidade serão tomadas em cada módulo, incluindo tradução em Libras, materiais audiovisuais com legendas e audiodescrição, protetores auriculares, estrutura acessível e vagas prioritárias para pessoas com deficiência e pessoas idosas.Um total de 20% das vagas são destinadas a pessoas que moram em regiões periféricas da região, povos e comunidades tradicionais ou beneficiários de políticas de assistência social.





PROGRAMAÇÃO

24, 25 e 26/09 - 14h às 17h: Coco com a Mestra Martinha do Coco

24, 25 e 26/09 - 17h às 20h: Samba-enredo com Mestre Anderson

27, 28 e 29/09 - 10h às 13h: Maracatu com Lirys Catharina

27, 28 e 29/09 - 14h às 17h: Ritmos do Oeste Africano com Nãnan Matos

27, 28 e 29/09 - 17h às 20h: Pagodão Baiano com André Costa

30, 01 e 02/10 - 10h às 13h: Choro com Valerinho

30, 01 e 02/10 - 14h às 17h: Axé com Celin du Batuk

30, 01 e 02/10 - 17h às 20h: Ritmos no Agbe com Gio Paglia

SERVIÇO

Cerrado Percussivo na Chapada dos Veadeiros

24 de setembro a 02 de outubro de 2026, na Casa Amarela Cultural (Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás). 8 oficinas gratuitas, totalizando 80 horas de formação. Informações: cerradopercussivo@gmail.com

Classificação: 13 anos