Festival reúne cultura e meio ambiente no Taguaparque no fim de semana

Dillo de Araújo se apresenta no Fest Taguá neste fim de semana - (crédito: Jose de Holanda/Divulgação)

Cultura e meio ambiente se encontram no 1° Festival de Cultura de Taguatinga — Fest Taguá neste sábado (19/9) e no domingo (20/9), a partir das 9h, no Taguaparque. A iniciativa busca fortalecer a identidade da região com um festival gratuito que traz experiências ecológicas, espetáculos para todas as idades e noites de shows de diferentes vertentes da música brasileira.

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A programação traz desde ritmos nordestinos até fusões com o folk, o reggae, o jazz, o rock, a black music e a MPB. A seleção de apresentações teve como critério prestigiar artistas taguatinguenses, visando devolver à cidade sua importância histórica para a cena cultural do Distrito Federal e incentivar a comunidade artística local. “A ideia é que esses artistas, seus espetáculos, seus concertos, seus shows sejam espelhos para a comunidade artística local e os incentivem a seguirem fortes, com dedicação e disciplina, suas carreiras”, conta Cléria Costa, produtora do festival.

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Entre as atrações está o veterano guitarrista e compositor Dillo de Araújo, que lançará o show inédito baseado em seu novo álbum Desinteligência natural. “Talvez esse tema do disco seja mais uma reflexão a respeito dos tempos em que vivemos, onde a artesania humana e orgânica tem perdido espaço para o controle por algoritmos. Eu não sei ainda os impactos, mas presumo que eles não sejam muito positivos do ponto de vista das interações afetivas, dos processos mais humanos mesmo. É talvez mais uma preocupação do que uma crítica, é tentar entender como é que a gente consegue ter uma qualidade de vida e levar uma vida saudável com essa interferência biônica, tecnológica”, conta Dillo.

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Para o público infanto-juvenil, haverá espetáculos teatrais. Entre eles o Papo de lixo, pela Cia Roupa de Ensaio, Carriola, conduzido pelo palhaço Zambelê, e Fio de histórias, pela Cia do Fio.

Além das atividades culturais, o Fest Taguá busca fortalecer a consciência ambiental. Exposições, vivências e trilhas ecológicas e ações de educação ambiental serão oferecidas ao público gratuitamente durante os dois dias de evento. As inscrições podem ser feitas por meio de link disponibilizado na rede social @festtagua. “O festival busca oferecer cultura, conscientização e lazer para todas as idades. Nós esperamos que o público curta muito, que compareça em massa, que traga suas crianças, seus idosos, seus cadeirantes, enfim, que compareça com suas famílias e amigos”, finaliza Cléria.

Serviço

1° Festival de Cultura de Taguatinga – Fest Taguá

Neste sábado (17/9), das 9h às 22h30; domingo (20/9), das 9h às 21h30, na Praça do Respeito, Taguaparque (Pistão Norte, Taguatinga). Entrada gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel