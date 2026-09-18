Primo de Ed Sheeran dispara contra artista: "Finalmente o enxergaram"

Jethro Sheeran, primo do cantor britânico Ed Sheeran, foi às redes sociais nessa quinta-feira (17/9) para fazer duras críticas contra o artista. Por meio de postagem nas redes sociais, Jethro afirmou que Ed é "uma pessoa ruim" e que "finalmente, o mundo e os fãs o enxergaram".

Leia também: Quem é Robert Kraft, o bilionário no centro da polêmica sobre turnê de Ed Sheeran



Na companhia de um grande texto com diferentes críticas ao cantor, Jethro compartilhou uma série de montagens. A primeira faz referência à saga de ficção norte-americana Star Wars, e retrata Ed como uma espécie de vilão. Em seguida, outras imagens com diversos insultos ajudam a ditar o tom crítico. Na última foto, inclusive, há uma mensagem com os dizeres "se você não se posiciona por algo, será prejudicado por tudo" (em tradução livre do inglês).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O primo comemora o compartilhamento das notícias sobre a mais recente polêmica com o envolvimento de Ed, além de citar que tem "vergonha" de pertencerem à mesma família. Em seguida, afirma não gostas da música do familiar, e que, por isso, "não pode nem mesmo dizer que ele é, pelo menos, um bom artista". Ele, inclusive, acusa o famoso de derrubar as próprias composições.

"Ele é, honestamente, egoísta e maldoso, de forma ardilosa. Eu sou o primeiro primo de sangue dele, e ele acabou comigo. Já fez piadas com minha condição de saúde mental, e minha mentalidade no geral. Ele me impediu de alimentar minha filha ao tirar do ar todas as minhas músicas. Meu advogado me mostrou, com provas, que ele foi o responsável por isso. Sim, Ed Sheeran! Ele é ardiloso, e sabotou o Macklemore por querer. Acredito 100% que seja um covarde", afirmou.

"Na minha opinião, ele é um ser humano ruim. É minha opinião, resultante das minhas experiências. Conheço ele durante toda a minha vida. Fui eu quem o apresentei à música, levei-o para meu palco. Fiz tudo para ajudá-lo. Ele só liga para si mesmo, e prega essa falsa narrativa de que é alguém do bem, apenas para fazer com que todos se sintam felizes e o premiem com contratos com marcas. Cuidado, ele é muito cruel e calculista. Esta é a minha sincera opinião, e eu sou da família! Ele não é um Sheeran de verdade!", completou.

Veja a postagem feita por Jethro Sheeran:

Entenda a polêmica que envolve Ed Sheeran



Na última segunda-feira (14/9), o rapper norte-americano Macklemore publicou, nas redes sociais, um texto onde explica os bastidores da saída da turnê de Ed Sheeran. O rapper abriria boa parte das apresentações do britânico durante a turnê Loop.

Macklemore acabou afastado após fazer um manifesto em apoio à Palestina, onde protestou "Palestina livre", durante uma apresentação em Nova Jérsei, no último dia 4 de setembro. Ao explicar os motivos que resultaram na saída da sequência de performances, o compositor destacou que nenhuma das pessoas envolvidas "são vítimas" e que o público não deveria "deixar de continuar olhando para o povo palestino, que são as verdadeiras vítimas".

De acordo com o rapper, Robert Kraft, um dos grandes empresários da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano), dono do New England Patriots e bilionário do ramo de embalagens e de origem judaica, teria tido influência na exclusão. Kraft estaria por trás de uma das empresas responsáveis pela organização da tour. Macklemore disse enteder que escolher um lado custa "dinheiro, parceiros, investidores, festivais, relações e acesso", mas, ainda assim, criticou a posição "apolítica" de Ed.

Leia também: Ed Sheeran é banido de rádio irlandesa após controvérsia



Em comunicado feito no dia seguinte, Ed Sheeran afirmou que não partiu dele a decisão de afastar o colega de trabalho. "Passei toda a semana conversando longamente com os locais na tentativa de construir uma ponte. Uma dessas pessoas foi Robert Kraft. Também participei de conversas diretas com produtores, além de ativistas de ambos os lados, na tentativa de encontrar uma solução que atendesse a todos, mas a decisão dos locais e do produtor foi final", escreveu. Grande parte das críticas direcionadas à Ed é justamente por uma falta de posicionamento.