'Onimusha: Way of the Sword' revitaliza franquia com jogabilidade cheia de opções

Ressuscitando uma franquia com muitos fãs, a Capcom traz uma nova versão de Onimusha, diferente de todos os jogos da série. Way of the Sword aposta em uma câmera em terceira pessoa e uma movimentação que prioriza um combate calculado, como em Ghost of Tsushima, da Sucker Punch.
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O caminho da espada
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Com mais de 20 anos separando o lançamento do primeiro Onimusha deste, a Capcom utilizou muitos elementos do original nesta nova versão. A manopla Oni, marco da franquia, está presente, assim como os orbes, a mistura de figuras históricas com uma trama mística e a temática samurai no Japão feudal.
A trama traz como protagonista um ícone verdadeiro da cultura japonesa, o espadachim errante, Miyamoto Musashi. Ele viaja pelo país buscando duelar com os mais fortes na arte da katana; contudo, o samurai acaba morto e recebe uma manopla com o poder dos Oni, capaz de absorver almas. Ele então é incumbido de derrotar os monstros conhecidos como Genma e libertar a cidade de Kyoto das garras da magia sombria do miasma.
O combate é o coração da coisa
O jogo original trazia uma pegada mais devagar de combate e, conforme a franquia foi lançando novos capítulos, a jogabilidade foi se tornando mais como um hack’n’slash. Contudo, o novo título foca em dar possibilidades para o jogador atuar, se preferir ação e rapidez ou o cálculo defensivo. As lutas de espada se transformam em verdadeiros duelos, com o jogador tendo que triangular cada movimento para não tomar dano gratuitamente. Onimusha fornece diversos tipos de defesa: a esquiva, o ataque antes do golpe inimigo, o aparar e o repelir. Todas elas têm que ser precisas para conseguir se defender a tempo. Esse fator emerge principalmente em batalhas de chefe, Genma, que podem ter tanto proporções humanas quanto ser monstros enormes; a escala inclusive alimenta o sentimento de estar participando de um ato épico.
Existem várias mecânicas durante o combate que tornam a ação mais emocionante; uma delas é o conflito entre combatentes, em que o jogador deve evitar apertar o mesmo “botão” que a máquina para conseguir acertar um golpe inesperado. Tem a disputa de força, quando o samurai faz a aparada, mas o inimigo continua revidando, entrando assim em um minigame, em que o jogador deve pressionar o botão o mais rápido possível.
Way of the Sword estabelece duas barras para todos os personagens, uma de vida e outra de estamina. A segunda, inclusive, possibilita defender golpes sem necessariamente acertar o tempo correto. Quando quebrada — independentemente de ser o personagem principal ou os inimigos —, ele fica vulnerável a ataques mais fortes. O título ainda traz as execuções, que finalizam inimigos gerando mais orbes, que variam entre vida, pontos para melhorias e energia para a arma secundária. As execuções podem ser feitas até nos chefes, caso esses percam a barra durante a luta. Especialmente neles, o jogo fornece dois tipos de execução: uma que fornece orbes para recuperar vida e energia e outra que causa mais dano à barra do chefe.
Melhorias e “mundo aberto”
Onimusha conta com mais de uma árvore de melhoria, sendo uma que melhora a vida, o dano e a manopla, outra para golpes com a espada e a última para habilidades com a manopla, incluindo a arma secundária. Essa que possui uma barra própria alimentada por orbes azuis.
O título vai se passar em grande parte na Kyoto feudal, com o jogador lutando para abrir novas áreas e enfrentando os Genma, procurando por fendas abertas que tenham levado os monstros até lá. Entre os corredores da vila, alguns encontros aleatórios podem acontecer, nos quais o jogador se enfia em combates e pode encontrar itens que auxiliam na melhoria de seus principais equipamentos.
Itens de combate
A principal ferramenta durante o combate é a cura, que funciona como o Frasco de Estus de Dark Souls, uma ajuda com usos limitados. Porém, o jogador pode colher uma planta no cenário e realimentar o saco com curas. Além dele, existem outros itens menores que podem ser utilizados tanto para ganhar mais escudo, quanto para fortalecer o ataque ou até servir como uma cura mais lenta de emergência.
Nem tudo são flores
Contudo, em Way of The Sword, nem tudo é alegria. No modo qualidade o jogo sofre para rodar no PlayStation, o que prejudica e muito a jogabilidade, que necessita de timing para ser bem aplicada, obrigando os fanáticos por gráfico a se contentar com a versão desempenho do título.
Talvez, com o lançamento do patch de dia um do jogo, uma atualização seja feita para poder tornar o desempenho nos consoles no modo gráfico mais bonito e menos problemático.
Considerações Finais
Onimusha: Way of the Sword fecha 2026 com os três jogos peso-pesados da Capcom, lançando um novo Resident Evil no começo do ano, estreando uma nova franquia com Pragmata e agora ressuscitando Onimusha. O título é bem desafiador para os fãs de jogos de samurai, coloca o jogador no papel de figura épica ao enfrentar monstros gigantes com apenas uma katana. Way of the Sword é uma atualização bem-feita, que compartilha do coração da série original. A jogabilidade desenhada é muito funcional e cheia de opções para transformar o jogador em Miyamoto Musashi, um espadachim verdadeiramente feito de atos lendários.
Nota: 9,5/10
Onimusha: Way of The Sword chega nesta sexta-feira (4/9) para Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 e PC.
*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Capcom Brasil para PlayStation 5.
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