Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (23/9)

Nossos ancestrais primevos, cuja expectativa de vida era bem pequena, ocupavam o tempo na luta pela sobrevivência e na tentativa de não serem comidos pelos outros animais, esses sim viviam exclusivamente o momento presente, não para o desfrutar contemplativamente, como é o caso das buscas modernas, mas porque não tinham alternativa.

À medida em que aprendemos a contar tempo e nos organizamos social e economicamente, passou a sobrar tempo, conquistamos o tempo livre, tanto para contemplar a vida funcionando na sua habitual majestade quanto também para nos atormentar com ansiedades e angústias.

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O tempo livre é uma conquista de nossa humanidade e aprender a desfrutá-lo é o exercício mais importante da modernidade, para o qual os períodos de Lua Vazia são o cenário perfeito de treinamento.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Se a companhia das pessoas com que normalmente você se sentiria bem não funciona como antes, procure tomar distância estratégica, sem fazer julgamentos nem muito menos condenar ninguém. Essas coisas passam, simples assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Faça seu melhor, sempre! Porém, fique de olho também no cenário das circunstâncias e em tudo que depende da boa vontade alheia, porque nem sempre sua força de vontade conseguirá prevalecer sobre as circunstâncias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Vou fazer isso! Vou fazer aquilo! Todas as intenções e pretensões se apresentam ao mesmo tempo, congestionando a mente. Respire imaginando que não é ar o que você respira, mas a própria natureza da Vida de sua vida.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se alguma ponta de suspeita começar a atormentar seus pensamentos, deixe para outro momento a investigação, porque se começar a andar por esse caminho agora, as suspeitas se amplificarão, mesmo que inconsistentes.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As divisões e conflitos que algumas pessoas semeiam não precisam ser abordadas diretamente por você. Deixe o rio correr e ver aonde tudo vai parar, porque se intervir agora provavelmente complicará ainda mais o cenário.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Passe através de todos os detalhes que sua alma continua percebendo, porque nesta parte do caminho não adiantaria muito o esforço de amarrar todas as pontas. As pontas que fiquem soltas! Você siga em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aquilo que você faria impulsivamente hoje seria melhor amadurecer melhor com reflexões. Qualquer tempo que você roubar à impulsividade será um ganho de sabedoria, e com certeza, uma poupança de vitalidade também.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se os lugares onde normalmente você encontra refúgio e conforto não andam brindando com as mesmas condições, procure se tranquilizar de outra maneira diferente, passeando como se não houvesse amanhã.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Esse montão de ideias que circula pela sua mente não significa necessariamente que haja algo interessante e realizável de por meio. Às vezes é melhor deixar a mente pensando sozinha enquanto buscamos distração alhures.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os pontos de apoio que você utiliza, sejam esses pessoas, hábitos ou objetos, talvez não brindem com as mesmas condições neste momento, e não há nada de errado com isso, porque é uma situação passageira.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure dar uma folga a esse espírito atento aos detalhes, porque hoje é um daqueles dias em que o melhor a fazer é tirar férias das obrigações cotidianas e se dedicar à prática da sagrada ciência da despreocupação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há dias, como hoje, em que apesar de toda a boa vontade e do esforço para que tudo corra dentro da normalidade, os eventos subvertem a ordem e, principalmente, o ânimo navega contra a corrente da boa vontade.