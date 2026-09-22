Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes anunciam disco e datas para turnê

Na manhã desta terça-feira (22/9), em live realizada no Youtube, Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes anunciaram o novo disco em conjunto denominado Vice-versa. Os dois, que já dividiram os palcos algumas vezes, decidiram concretizar essa parceria após o show que realizaram em dupla no Coala Festival, em 2024. O disco estará disponível nas plataformas digitais a partir de 12h. A turnê terá início em 6 de março de 2027 em São Paulo e irá passar em seguida pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e Curitiba.

Em live de lançamento, Arnaldo Antunes conta que após a apresentação no Coala, os dois se animaram para a possibilidade de fazer uma turnê juntos. “A gente se aventurou a compor um material novo e a turnê vai ocorrer, a turnê Vice-versa, a partir desse disco. Claro que também contemplando outras coisas do nosso repertório e tudo isso, mas esse disco é a base desse projeto”, conta Arnaldo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Bia Bonemer entrega comportamento e mania de Fátima Bernardes nos bastidores

Adriana comenta que a poesia de Arnaldo se conecta com a forma que ela trabalha na música. “Tem uma coisa muito comum da gente querer mais sentidos, da gente ficar experimentando outra palavra, ir no dicionário. Eu cantava Arnaldo no show, acho até que gravei antes de conhecê-lo. Ele está para mim na frequência, no lugar de ídolo”, comenta Calcanhotto.

Apenas uma canção do disco não é de autoria da dupla, mas simboliza a conexão dos dois. “É a canção Sorriso Livro da Timbalada que o Arnaldo falou que adorava essa canção e eu não acreditei porque eu fui viciada nessa canção na época. Sorriso Livro ficou uma outra coisa em comum entre a gente, meio inesperada. Então, eu ficava ouvindo para conectar com ele. Foi uma sincronicidade maravilhosa”, ressalta Adriana.