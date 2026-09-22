Geisy Arruda diz ter escrito quase 100 contos eróticos e revela fetiches

Geisy Arruda abriu o jogo sobre a vida íntima, e chamou atenção ao revelar que possui alguns fetiches que trata como preferência entre quatro paredes.

Em entrevista ao programa O Povo Quer Saber, no Canal UOL, a influenciadora revelou que é voyeur, pessoa que obtém prazer ao observar atos sexuais ou práticas íntimas de outras pessoas.

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"Pra mim é muito sexy"

"Desde que eu me entendo por mulher, o primeiro com os meus fetiches é saber os fetiches das outras pessoas. Eu fico muito encantada com isso. Eu vou muito em bares fetichistas porque eu acho incrível", declarou Geisy Arruda. "Algumas coisas, assim, não é o meu fetiche, mas ver aquele fetiche me faz ficar ali animada. Assistir. Eu sou uma voyeur. Voyeur, que é um fetiche também, que pra mim é muito sexy", disse ela.

Geisy contou que escreveu quatro livros de contos eróticos, e citou fetiches que conheceu, do shibari ao golden shower. "E como eu escrevi quatro livros de contos eróticos e cada livro tinha em torno de 20 contos cada livro, então eu escrevi quase 100 contos eróticos. E eu precisava de bagagem, porque chegou uma hora que só ali o moço que veio arrumar o chuveiro quebrado já não adianta", afirmou.

Além disto, Arruda também descreveu como se coloca nas plataformas adultas: ela assume um papel de dominadora, e não de submissa. "Lá eu sou dominadora, porque eu também tenho esse lado dominadora, que eu domino os meus submissos. Jamais seria uma submissa, até porque eu não tenho condições para isso, eu sou dominadora. Eu mando no meu homem e o meu homem é meu. Pode ser mais de um, claro, que eu dou conta", pontuou.