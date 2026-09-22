Bia Bonemer entrega comportamento e mania de Fátima Bernardes nos bastidores

Bia Bonemer abriu o coração sobre a realização de comandar o videocast Cá entre Nós, ao lado da mãe, a apresentadora Fátima Bernardes. A jovem deu detalhes acerca de como é o comportamento da matriarca nos bastidores.

"Minha mãe é muito"

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora detalhou como funciona os preparativos. "A minha mãe é muito metódica. Só que eu, para me tranquilizar, não fico focando nisso imediamente antes de entrar no estúdio. Prefiro me preparar antes. Quando chego, quero ficar o mais calma possível", disse ela.

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Para a escolha dos convidados, Bia Bonemer explicou como sentou para alinhar com Fátima Bernardes. "A gente fez a curadoria dos convidados. Temos uma equipe, mas participamos da elaboração das pautas, de todo o processo. Quisemos diferentes perfis de entrevistados", afirmou.

Formada em Design, ela emplacou a oportunidade de lançar o videocast com a mãe. Os irmãos gêmeos, Laura e Vinicius, vivem na França e mantém carreiras longe dos holofotes.