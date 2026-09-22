Virginia Fonseca atualiza estado do filho após susto com acidente doméstico

José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, causou um susto nesta última segunda-feira (21). O caçula do ex-casal, de apenas 2 anos, precisou ir ao hospital após se machucar no nariz enquanto brincava em casa.

Segundo a influenciadora, ele estava pulando de um sofá para o outro quando sofreu o acidente doméstico. No Instagram, a empresária atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do filho.

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Virginia Fonseca contou que José Leonardo precisou levar cinco pontos no nariz. Apesar do ferimento, os exames não identificaram fratura, e o menino passa bem.

"Levou 5 pontos"

Saindo agora do hospital, voltamos agora à noite para José levar uns pontinhos no narizinho. Afinal, levou 5 pontos, não teve fratura nem nada. Graças a Deus ele tá ótimo e deu tuuuuudo certo, escreveu a namorada de Vini Jr. Zé Felipe também falou sobre o acidente, e contou que estava com o filho e explicou que o menino precisou levar pontos e uma colagem no nariz: Cheguei em casa, tava com o José, o médico. Ele deu três pontinhos aqui no nariz, uma coladinha, porque ele bateu, machucou, mas tudo certo, graças a Deus, disse.

O filho de Leonardo ainda comentou que o sangramento no nariz deixou a situação mais desesperadora. Só é chato que o nariz sai muito sangue, mas enfim, tudo certo, todo mundo em casa já. Deus é bom o tempo todo, completou Zé.