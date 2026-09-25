Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (25/9)

Obrigar-se a viver exclusivamente o momento presente é um exercício que limita a capacidade humana de se lançar ao futuro mentalmente em busca do seu destino, revelando também um medo terrível de administrar o tempo subjetivo, que é diferente do cronológico, porque lá estaria o labirinto ocupado pelo monstro colossal da angústia.

Nós, os humanos, somos cheios de pretensões e quem enxergar nisso um defeito ou uma patologia, recomendando voltar à vivência exclusiva do momento presente para evitar a angústia e a dispersão, realmente não sabe o que está fazendo, ou atua com péssimas intenções.

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Somos cheios de pretensões, ou seja, nos tensionamos antes dos fatos, porque em nós a natureza quer se reinventar e, por isso, desempenhamos individualmente o papel de resolver essa reinvenção.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Livrar-se de pessoas chatas é fácil, mas só acontece se você se abstém de entrar na briga e, ao contrário, dá a razão e faz todas as concessões. Essa, com certeza, seria uma atitude que desarmaria qualquer adversário.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Por mais difíceis que pareçam as condições desta parte do caminho, se você fizer um esforço para transcender a angústia que surge, perceberá que já passou por situações piores e que, no fim, deu tudo mais ou menos certo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muitas descobertas andam acontecendo e isso tudo é nutritivo para sua mente, que não para de pensar e de idealizar o que fazer com essas descobertas, que motivam ações variadas. Amadureça tudo com reflexão.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Fazer o necessário nem sempre coincide com fazer o que você deseja, e se não houver essa coincidência sua alma se verá envolvida no dilema de o que fazer diante de alternativas conflitantes e excludentes entre si.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

No meio dessas condições tensas que prevalecem e complicam, há sinais de que se tornou possível fechar os acordos que vêm sendo amadurecidos há muito tempo. Aproveite a onda e faça acontecer o que puder.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Apesar dos temores e pudores que fazem sua alma evitar os riscos envolvidos, vai chegar um momento em que, pela necessidade, você deixe de prestar atenção a essas condições e se atreva a seguir em frente. Só isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se as condições fossem constantemente boas e tranquilas, é muito provável que sua alma não veria motivação para melhorar e aprimorar as estratégias. Portanto, se capitalize com as tensões que andam acontecendo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Use o silêncio e a discrição como estratégias principais nesta parte do caminho, porque elas darão a você tempo para amadurecer melhor o que você faria. Agir por impulsividade seria a pior atitude neste momento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há muita pressão para que você siga pelo caminho da maioria, porém, apesar das ideações democráticas, talvez este não seja o melhor momento para ceder, mas para continuar em frente com suas próprias ideias.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Em vez de buscar ao seu redor quem é responsável, ou quem pode ajudar, ou a quem terceirizar o que você não quer fazer, nesta parte do caminho é melhor você tomar a iniciativa de fazer o que estiver ao seu alcance.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nós, os humanos, ansiamos pelo poder de materializar as ideias, porém, ainda bem que não conquistamos esse poder, porque do jeito que nossa humanidade pensa, que tipo de monstros materializaríamos de imediato?

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por trás da ansiedade evocada pelos sinais de perigos iminentes há a oportunidade de você se capitalizar com o que aparentemente seria uma ameaça. Não tendo nada a perder, você pode assumir riscos maiores neste momento.